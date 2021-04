Passatempo 16 anos Pplware: Garrafa Inteligente Moikit Seed

Nenhum dos requisitos é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos:

1 – No último ano, qual foi a notícia Pplware que mais o marcou? O link do artigo deve ser deixado na secção de comentários do presente artigo. 2 – Visitar o site da iServices.

Regras:

O passatempo tem início dia 23 de abril e termina no dia 30 de abril às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e no presente artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware.

Saiba mais em Terms & Conditions.