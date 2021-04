Análise: Câmara de segurança Wi-Fi Tapo C310 OutDoor

Hoje em dia podemos ter a nossa casa, loja, garagem ou espaço que nos interesse vigiar, debaixo de olho utilizando câmaras de videovigilância. São fáceis de montar, simples de ligar por WiFi e podem ser controladas remotamente em qualquer parte do mundo. Hoje trazemos mais um bom exemplo. A Tapo C310 é uma câmara que pode ser ligada sem fios ou numa rede e, depois, a app da TP-Link faz o resto do trabalho.

Esta câmara de exterior pode ser adquirida por cerca de 50 euros e valer cada euro investido.

Câmara de segurança Tapo C310 boa, bonita e barata

Tapo é uma marca de produtos para as casas inteligentes com o cunho TP-Link. Esta gigante da tecnologia é popular por disponibilizar no mercado equipamentos de excelente qualidade, mas que têm preços muito acessíveis. A câmara C310 é mais um desses exemplos. Este dispositivo de vigilância pode ser colocado no exterior e funciona com ligações Wi-Fi ou com fio, se o ligar diretamente ao seu router.

Apesar de não necessitar de qualquer cabo de ligação para enviar e receber dados, esta não é propriamente uma câmara “sem fios”. Isto porque a Tapo C310 precisa de energia elétrica fornecida através de um alimentador que traz consigo.

Além disso, como noutros casos, esta câmara grava as imagens para o cartão de memória e não tem a opção de enviar para a cloud. No entanto, como vamos ver, dentro do seu segmento de preço, esta é das melhores.

Especificações:

Câmara Sensor de imagem: 1 / 2,7 “ Resolução: 3MP (2304 × 1296) Visão noturna: LED IR de 850 nm (até 30 m) Lente: F/NO: 2,2; Distância focal: 3,89 mm Ângulo de visão: FOV = 104 °

Notificações de atividade Notificação de entrada: deteção de movimento Notificação de saída: notificação push

Áudio Comunicação de áudio: áudio 2 vias Entrada e saída de áudio: microfone e alto-falante embutidos

Vídeo Compressão de vídeo: H.264 Taxa de frames: 15 fps Streaming de vídeo: 1296p

Rede Protocolos sem fio: IEEE 802.11b / g / n, 2,4 GHz, 2T2R Frequência: 2,4 GHz Segurança sem fio: WEP, WPA / WPA2-PSK Segurança: criptografia AES de 128 bits com SSL / TLS Protocolo: TCP / IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

Hardware Porta: Ethernet através da porta RJ45 Botão: botão RESET LED: LED do sistema Entrada do adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A Saída do adaptador: 9,0 V, 0,6 A (alimentação DC) Armazenamento externo: slot para cartão microSD (suporta até 128 GB) Dimensões (L x P x A): (142,3 * 103,4 * 64,3 mm)

Resistência exterior Classificações à prova de intempéries: IP66 Certificação: CE, RCM, RoHS



O que traz na caixa?

Neste produto enviado para o Pplware pela Limifield, temos na caixa o mínimo essencial, apesar disso, não faltam os parafusos e outras peças para a manter isolada das intempéries quando colocada no exterior.

Tapo C310

Adaptador de energia

Guia rápido

Âncoras e parafusos

Modelo de Montagem

Selo à prova d’água

Acessórios para cabos à prova de água

” width=”720″ height=”405″ class=”aligncenter size-medium wp-image-763168″ />

Design

Como atualmente temos gostos mais refinados e tudo importa no momento da compra, a Tapo fez questão de dar um ar elegante a esta pequena câmara. Tem um design discreto, mas não é por ser pequena que não tem uma qualidade de captação acima do que outras do mesmo segmento de preço oferecem.

As antenas têm igualmente um design moderno atribuindo ao conjunto uma forma sóbria a fugir ao tradicional banal.

Conforme podemos ver, a Tapo C310 vem numa caixa de plástico de alta qualidade totalmente branca. O painel frontal com a lente é preto e brilhante. O dispositivo parece simples e limpo.

Na frente estão as lentes, sensores infravermelhos e um indicador LED. Em ambos os lados da câmara estão as antenas Wi-Fi móveis. Na base estão a coluna de som e o microfone embutidos para comunicação de 2 vias. Existe ainda um slot para o cartão microSD (suporta até 128 GB). Para instalar o microSD para gravações locais, há um pequeno painel na parte inferior da câmara que pode ser removido com uma pequena chave de fenda Philips.

Instalação

A câmara tem duas interfaces de ligação – uma para Ethernet (rede) e outra para o cabo de alimentação. O mais simples poderá ser ligar via Wi-Fi. O conjunto, por outro lado, não traz cabo de rede incluído, caso seja esta a forma de a usar, terá de o adquirir.

O módulo da câmara está localizado num suporte pequeno, que tem a base para o fixar à parede. Para tal, deverá remover a base, que se desaperta com facilidade. Depois aparafusa a base à parede, com o cabo de alimentação (alimentação e energia) a sair também por baixo.

Feito isto, agora só falta mesmo descarregar a aplicação para o sistema operativo do seu smartphone:

A app TP-Link Tapo pode ser descarregada para Android e iOS, ou poderá encontrar nos manuais de instruções um código QR que o leva ao respetivo download.

A aplicação que gere a câmara

Esta app, para quem já tem outros equipamentos Tapo, serve para gerir vários dispositivos.

A aplicação depois de instalada pede para procurar dispositivos suportados. Neste caso vai solicitar que seja escolhido a câmara de uma lista apresentada. Depois, passo a passo, a app leva o utilizador até à app já sincronizada com a câmara e com a rede WiFi (ou com a ligação de rede via router).

Conforme podemos ver, a aplicação é simples de usar e permite-nos definir alguns parâmetros de segurança e notificações.

Desempenho

O sensor de 1/2,7″ grava vídeo em resolução 2304×1296 píxeis a 15 frames por segundo. A distância focal é de 3,89 mm e a visão noturna é fornecida por um LED infravermelho de 850 nm, que pode cobrir uma distância de 30 metros. Segundo as imagens que captamos, a qualidade da câmara é boa na maioria das condições de iluminação. Durante o dia, a imagem é decente e podemos perceber mesmo os mais pequenos detalhes na imagem. Além disso, tendo em conta o tamanho da imagem, podemos aumentar o zoom dando um toque duplo/pinça para aumentar o zoom.

Durante a noite, a câmara muda para IR e apresenta-nos imagens a preto e branco. Contudo, o resultado captado é muito claro e detalhado. O vídeo gravado é compactado usando a codificação H.264 (MPEG-4 AVC), pode ser usado num dispositivo sem a necessidade de qualquer conversão.

A única desvantagem aqui é que esta é uma câmara fixa sem qualquer suporte para rodar. A câmara precisa ser posicionada manualmente na direção preferida. Embora outras câmaras sigam a origem do movimento ao redor da sala, o Tapo C310 não é capaz disso.

Para deteção de movimento, podemos selecionar toda a área do quadro ou configurar algumas zonas específicas, ou mesmo várias zonas. Há um sistema embutido que aciona luz e som quando o movimento é detetado. No que testamos esta opção funciona muito bem e até o menor movimento é capturado sem problemas e as notificações eram instantâneas.

A gravação pode ser configurada para deteção de movimento e constante. Além disso, podemos configurar uma programação de gravação. Já no que toca ao áudio, este é bidirecional permite a comunicação em tempo real. A qualidade da voz é boa e o volume está alto o suficiente, mesmo se montado num plano mais elevado.

Portanto, em termos gerais, a câmara TP-Link Tapo C310 está bem conseguida, e poderia ser valorizada se tivesse ligação a um serviço cloud para podermos guardar as imagens fora do dispositivo. À exceção desse pormenor, não sendo uma câmara com bateria, isso seria outro segmento, a C310 está muito bem recheada.

É sem dúvida uma excelente opção para videovigilância de uma casa, de uma loja ou mesmo de uma zona interior num estabelecimento onde as gravações são uma necessidade.

TP-Link Tapo C310