Análise: impressora 3D Anycubic Kobra 2 Max – velocidade de topo na impressão FDM

A inovação na impressão 3D tem crescido a um ritmo alucinante nos últimos anos e agora começam a chegar ao mercado de consumo algumas dessas novidades em todo o seu esplendor. A nova impressora 3D FDM Anycubic Kobra 2 Max é um exemplo disso, e demonstrou estar preparada para trabalhar a sério.

Com especial relevância nos setores da saúde, da medicina e dos transportes, mas também com um crescimento observado no setor das ferramentas, energia, moda, eletrónica, construção e até mesmo o setor alimentar (estudo IEP), a impressão 3D está de facto a crescer a um ritmo acelerado e a demonstrar que tem imenso potencial. Desde a pandemia que o paradigma mudou, onde a impressão 3D desempenhou um papel fundamental na mudança para a produção local, reduzindo a dependência das cadeias de abastecimento internacionais.

Mas o interesse neste segmento não se fica pela indústria. Também o mercado doméstico, académico e mesmo das startups está cada vez mais a adotar este tipo de tecnologia para resolver problemas, e o acesso a impressoras cada vez mais eficientes e com melhor desempenho, por preços acessíveis, é algo muito procurado.

Características gerais da Anycubic Kobra 2 Max

Após analisarmos recentemente a Anycubic Kobra 2, que se revelou uma agradável supresa no que respeita à velocidade de impressão versus qualidade do resultado final, conseguindo atingir 250mm/s, eis que surge a Kobra 2 Max com o dobro da velocidade máxima de impressão (500mm/s) e 7+ vezes o volume de impressão.

A Anycubic Kobra 2 Max, com um design e montagem em tudo semelhante à Kobra 2, é fornecida em 5 módulos cuja montagem é relativamente rápida. Portanto, é pouco exigente a nível técnico e não carece de conhecimentos específicos.

Para conseguir toda esta rapidez na impressão, é suportada por um SoC ARM Cortex-A7 de 1,2 GHz, com capacidade incomparável aos habituais microprocessadores Atmel ou Cortex M3/M4 que podem ser encontrados na esmagadora maioria das impressoras.

A estrutura é robusta, reforçada e otimizada para movimentos rápidos e precisos. Traz ainda uma novidade no controlo de fluxo e compensação de vibração, com deteção automática de ressonância, com vista a obter uma impressão mais uniforme, minimizando as linhas verticais e outros problemas.

No que respeita às funcionalidades que mais se destacam, tem calibração automática LeviQ 2.0 (49 pontos), extrusor direto com engrenagem dupla, sensor de filamento, base magnética e 8 GB de armazenamento interno. Tem um ecrã tátil LCD a cores de 4,3" e 3 portas USB, uma delas já assinalada para câmara de monitorização de impressão.

Na caixa da Anycubic Kobra 2 Max

Base da impressora (inclui base de impressão com motor do eixo Y e duplo carril, fonte de alimentação e todo o sistema de controlo) e cablagem para o extrusor

Módulo verical, com 1 motor nos eixo X e duplo motor no eixo Z

Suporte rolo filamento

Ecrã a cores tátil de 4,3"

Extrusor

Sensor de filamento

Parafusos e anilhas

Base magnética rugosa, destacável e dobrável

Kit de ferramentas

Cartão de memória de 8 GB com leitor USB

Bico de substituição

Cabo de alimentação

Filamento de teste (10 metros)

Especificações Cor: preta

Material da estrutura da máquina: liga de alumínio

Área de impressão: 500 x 420 x 420 mm (volume de 88 l)

Diâmetro do bico (nozzle): 0,4 mm

Velocidade de impressão: 300 mm/s (máx 500 mm/s)

Temperatura máxima bico: 260ºC

Temperatura máxima base: 90ºC

Eixo Z: duas hastes de rosca com motor

Suporte de material de filamento: PLA, ABS, PETG, TPU

Método de impressão: cartão microSD (offline), ligação USB ao PC (online), Wi-Fi (app Anycubic)

Software de impressão (slicer): Cura, Repetier-Host, Simplify 3D, entre outros

Tamanho do produto: 740 x 735 x 640 mm

Peso: 21 kg Outras características Extrusora integrada (direct extruder) com dupla engrenagem

Tecnologia de nivelamento Anycubic LeviQ 2.0, com 49 pontos

Estrutura dinâmica com fusos metálicos duplos e rolamentos SG15

Base metálica magnética, para facilitar a remoção dos objetos

Velocidade máxima de impressão 10x acima do habitual (500 mm/s)

Ajuste rápido de tensão das correias

Deteção de falta de filamento (quebra ou rolo terminado)

Deteção da ressonância para compensação da vibração e controlo de fluxo

Montagem

Embora a área das impressoras 3D tenha sido inicialmente destinada a makers e entusiastas, a verdade é que a facilidade e rapidez de montagem é algo cada vez mais procurado, sendo por vezes um requisito para o utilizador. Com apenas 5 módulos, em poucos minutos é possível montar toda a impressora e dar início à primeira impressão, sendo apenas necessárioas algumas verificações finais que constam num curto folheto de instruções. O tempo de montagem é entre 15 a 20 minutos.

Esta impressora, especialmente grande e pesada, para que a caixa tenha menor volume, a moldura vertical vem aparafusada à base, paralelamente, apenas para questões de transporte. Isso otimiza bastante o espaço ocupado, sendo uma peça única quando é retirada da caixa.

Após separadas as peças principais, o passo seguinte é aparafusar a estrutura vertical. Basta colocar os 3 parafusos de cada lado e a montagem da estrutura principal fica finalizada.

Segue-se a colocação da cabeça de impressão, do ecrã tátil, do sensor de filamento e do suporte para o filamento. Por fim, resta ligar todos os cabos, todos já acondicionados e dispostos no tamanho certo para que tudo fique bem arrumado.

Antes de usar, resta verificar a tensão nas correias e as folgas nos eixos X e Y, fazendo um ajuste se necessário.

Finalmente, antes de iniciar a primeira impressão, resta fazer a calibração automática para garantir um bom resultado.

A base dobrável continua a ser um grande trunfo

Na impressão 3D FDM, a base aquecida é importantíssima para ajudar a que o material não arrefeça tão rapidamente, permitindo assim fazer uma melhor fixação. Além disso, ajuda a prevenir a deformação dos materiais, principalmente os cantos em peças de maior tamanho, que tendem a levantar com o arrefecimento rápido.

Em conjunto com a base aquecida, que por vezes apenas tem um vidro simples, há materiais que ajudam a reforçar a aderência, como spray de fixação, laca para o cabelo, cola stick, fita-cola de papel ou... uma superfície com um revestimento adequado, que é o caso.

À semelhança de outros modelos anteriores da Anycubic, também a Kobra 2 Max tem uma cama com um material magnético, semelhante aos autocolantes "dos frigoríficos", e a base de impressão é uma chapa metálica removível e dobrável, com uma superfície rugosa, revestida por um material que parece uma resina epóxi. Para impressões grandes, cuja remoção do objeto é sempre um desafio, o processo é facilitado com a possibilidade de retirar a base e dobrá-la ligeiramente, descolando assim o objeto com facilidade e segurança.

O material extrudido fixa muito bem ao revestimento, não sendo necessário qualquer procedimento extra para melhorar a aderência.

Funcionalidades disponíveis

A partir do ecrã da impressora é possível aceder a várias funcionalidades, desde o nivelamento, pré-aquecimento, ajuste offset, colocação/remoção de filamento no extrusor, etc.

Existem depois outras funcionalidades como o movimento dos motores para qualquer posição, o ajuste manual de temperatura, pré-aquecimento para PLA ou ABS, a configuração de um coeficiente de velocidade, desbloquear os motores, entre outros.

Durante a impressão, estão também disponíveis alguns ajustes, algo muito útil quando é identificado um valor desadequado já durante a impressão. Uma novidade, é a possibilidade de escolher 3 velocidades: a normal definida no gcode (standard), uma mais lenta (stable) e outra mais rápida (sport).

Toda a interação é bastante simples e intuitiva.

Os primeiros resultados

Como já referido, antes da primeira impressão é imprescindível fazer o auto-nivelamento. O sensor capacitivo avalia a distância exata nos 49 pontos de calibração, onde depois todo o ajuste necessário é feito automaticamente pelo firmware da impressora, capaz de compensar automaticamente o eixo Z mediante os desvios existentes na base.

Sem mais afinações, ficam os resultados de algumas impressões.

No modo mais rápido, o barquinho benchy precisa de apenas 18 minutos para que a impressão seja concluída (contra 39 minutos da Kobra 2), algo realmente impressionante. A impressão não fica perfeita, até porque tem maior altura de camada, mas não tem teias (bom controlo de retração) nem linhas verticais significativas. Este tipo de prestação pode ser determinante em diversas áreas, principalmente quando a exigência por uma peça finalizada é crítica.

O modelo Flex Rex, assim que foi retirado da base, pouco foi necessário descolar para que ficasse com a total liberdade de movimentos. Isto tudo, conseguido com a mais rápida velocidade de impressão eleva bastante o nível, para uma impressora que se pode considerar de uso doméstico.

Os resultados são muito satisfatórios, principalmente considerando a velocidade a que tudo acontece. Se foi impressionante ver a Kobra 2 a trabalhar, mais impressionante foi ver a Kobra 2 Max a espalhar PLA ao dobro da velocidade.

Como curiosidade, a mesa que estava a ser utilizada para testar a impressora, leve e sem grande robustez, mas que tem sido utilizada para todas as impressoras até agora aqui analisadas, desta vez não serviu. Por se tratar de uma impressora pesada (21 kg) e de grandes dimensões, devido à intensidade e rapidez dos movimentos, os abanos eram tais que alguns objetos sobre essa mesa acabaram por cair ao chão.

No armazenamento interno estão incluídos diversos modelos e na PEN USB fornecida, além dos manuais, pode ser encontrado o Profile da Kobra 2 Max para o software PrusaSlicer. Isso garante que todas as configurações estão devidamente ajustadas e são adequadas ao ótimo desempenho desta impressora, conseguindo assim obter os melhores resultados. O filamento utilizado nas impressões foi o Silk PLA+ da Anycubic.

Veredicto

A Kobra 2 Max revelou-se um verdadeiro "canhão" na velocidade de impressão, aliado à enorme área disponível e aos excelentes resultados obtidos nessas condições. É uma impressora de montagem simples, ao alcance de qualquer utilizador, com um manual claro e intuitivo. Em poucos minutos está pronta a funcionar com resultados de qualidade.

Além da elevada velocidade de impressão, que é diferenciadora neste modelo, tem outras características inteligentes como auto-nivelamento, ecrã a cores com interação intuitiva, base aquecida com superfície removível e flexível, sistema de ajuste rápido de tensão das correias, sensor de filamento, entre outros.

Tem um extrusor direto de engrenagem dupla, determinante para uma retração mais eficaz. Os fusos metálicos são também uma grande vantagem, sendo muito mais duradouros e menos proprícios a quebras de fluidez nos movimentos.

A possibilidade de utilização do controlo e monitorização remota por Wi-Fi pode também ser uma vantagem em situações específicas.

A impressora 3D Anycubic Kobra 2 Max está disponível em pré-venda no mercado europeu por um preço promocional de 499€, com envio gratuito feito a partir da Europa. Poderá ainda beneficiar de um desconto adicional de 10€ na primeira compra se subscrever a newsletter.

