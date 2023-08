Análise: Anycubic Kobra 2, a impressão 3D mais rápida que nunca

Uma das restrições da impressão 3D é precisamente o tempo de impressão. No caso de impressoras FDM, onde o filamento é fundido e depositado, existem limitações físicas que condicionam a velocidade de impressão. Mesmo assim, a Anycubic desafiou esses limites nesta nova impressora 3D Anycubic Kobra 2, e os resultados são excelentes!

Costuma-se dizer que "a pressa é inimiga da perfeição". Sim, é verdade, mas aqui podemos acrescentar a questão da otimização e eficiência, acelerando a impressão sem comprometer a qualidade do resultado final. Com uma velocidade de impressão recomendada de 150mm/s, consegue uma velocidade máxima de 250mm/s, o que se traduz numa rapidez 5x superior ao habitual em impressoras 3D FDM.

A Anycubic Kobra 2, se imprime rápido, também tem uma montagem rápida, sendo formecida basicamente em 5 peças separadas. Portanto, é pouco exigente a nível técnico. No que respeita depois às funcionalidades que mais se destacam, tem calibração automática, um novo extrusor direto com refrigeração melhorada, sensor de filamento e uma estrutura compacta.

O filamento é colocado na lateral e é possível retomar a impressão no caso de paragem por falta de energia, permitindo também detectar a falta de filamento (no caso de partir ou esgotar). Tem um ecrã tátil LCD a cores de 4,3", para todos os ajustes necessários.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Na caixa da Anycubic Kobra 2

Todo o material vem muito bem acondicionado e organizado, com a impressora desmontada em apenas 5 módulos para uma montagem fácil e rápida. Assim, na caixa podemos encontrar:

Base da impressora (inclui base de impressão com motor do eixo Y, fonte de alimentação e todo o sistema de controlo) e cablagem para o extrusor

Módulo verical, com motores dos eixos X e Z, com eixo Z duplo

Suporte rolo filamento

Ecrã a cores tátil de 4,3"

Extrusor

Sensor de filamento

Parafusos e anilhas

Base magnética rugosa, destacável e dobrável

Kit de ferramentas

Cartão de memória de 8 GB com leitor USB

Bico de substituição

Cabo de alimentação

Filamento de teste (10 metros)

Especificações Cor: preta

Material da estrutura da máquina: liga de alumínio

Área de impressão: 250 x 220 x 250 mm (volume de 12,1 l)

Diâmetro do bico (nozzle): 0,4 mm

Velocidade de impressão: 150 mm/s (máx 250 mm/s)

Temperatura máxima bico: 260ºC

Temperatura máxima base: 110ºC

Eixo Z: duas hastes de rosca

Suporte de material de filamento: PLA, ABS, PETG, TPU

Método de impressão: cartão microSD (offline), ligação USB ao PC (online)

Software de impressão (slicer): Cura, Repetier-Host, Simplify 3D, entre outros

Tamanho do produto: 486 x 440 x 435 mm Outras características Extrusora integrada (direct extruder)

Tecnologia de nivelamento Anycubic LeviQ 2.0, com 25 pontos

Estrutura dinâmica com fusos metálicos duplos e rolamentos SG15

Base metálica magnética, para facilitar a remoção dos objetos

Velocidade máxima de impressão 5x acima do habitual (250 mm/s)

Ajuste rápido de tensão das correias

Deteção de falta de filamento (quebra ou rolo terminado)

Montagem

A facilidade de montagem é algo determinante para utilizadores sem experiência ou menos habilidosos. Com apenas 5 módulos, em poucos minutos é possível montar toda a impressora e dar início à primeira impressão, apenas com pequenas verificações que constam num curto folheto de instruções. O tempo de montagem é entre 10 a 15 minutos.

O primeiro passo é aparafusar a estrutura vertical. Basta colocar os 2 parafusos de cada lado e a montagem da estrutura principal fica finalizada.

Segue-se a colocação da cabeça de impressão, do ecrã tátil, do sensor de filamento e do suporte para o filamento. Por fim, resta ligar todos os cabos, num total de 5 fichas, todos já acondicionados e dispostos no tamanho certo para que tudo fique bem arrumado.

Antes de usar, resta verificar as folgas nos eixos X e Y e dar um pequeno jeito se necessário.

Feito! Está tudo montado e pronto para fazer a calibração automática.

É um pesadelo remover os objetos? A base dobrável resolve

Na impressão 3D FDM, a base aquecida é importantíssima para ajudar a que o material não arrefeça tão rapidamente, permitindo assim fazer uma melhor fixação. Além disso, ajuda a prevenir a deformação dos materiais, principalmente os cantos em peças de maior tamanho, que tendem a levantar com o arrefecimento rápido.

Em conjunto com a base aquecida, que por vezes apenas tem um vidro simples, há materiais que ajudam a reforçar a aderência, como spray de fixação, laca para o cabelo, cola stick, fita-cola de papel ou... uma superfície com um revestimento adequado, que é o caso.

A Kobra 2, à semelhança de outros modelos anteriores da Anycubic, tem uma cama com um material magnético, semelhante aos autocolantes "dos frigoríficos", e a base de impressão é uma chapa metálica removível e dobrável, com uma superfície rugosa, revestida por um material que parece uma resina epóxi. Para impressões grandes, cuja remoção do objeto é sempre um desafio, o processo é facilitado com a possibilidade de retirar a base e dobrá-la ligeiramente, descolando assim o objeto com facilidade e segurança.

O material extrudido fixa muito bem ao revestimento, não sendo necessário qualquer procedimento extra para melhorar a aderência.

Funcionalidades disponíveis

A partir do ecrã da impressora é possível aceder a várias funcionalidades, desde o nivelamento, pré-aquecimento, ajuste offset, colocação/remoção de filamento no extrusor, etc.

Existem depois outras funcionalidades como o movimento dos motores para qualquer posição, o ajuste manual de temperatura, a configuração de um coeficiente de velocidade e desbloquear os motores.

Durante a impressão, estão também disponíveis todos os ajustes, algo muito útil quando é identificado um valor desadequado já durante a impressão.

A interação é simples e intuitiva.

Os primeiros resultados

Antes da primeira impressão, é imprescindível fazer o auto-nivelamento. O sensor capacitivo avalia a distância exata nos 25 pontos de calibração, onde depois todo o ajuste necessário é feito automaticamente pelo firmware da impressora, com o eixo Z os desvios existentes na base.

Ao contrário de outras impressoras Anycubic anteriores, onde mesmo após o auto-nivelamento era necessário ajustar corretamente o offset Z, aqui não foi o caso. A impressora fica pronta a imprimir de imediato, sem qualquer outra necessidade de ajuste.

Sem mais afinações, ficam os resultados de algumas impressões.

Tendo sido a primeira vez que utilizei uma impressora com tamanha velocidade de impressão, para mim foi algo impressionante. Ver um objeto a tomar forma quase como se se tratasse de um timelapse é realmente fantástico, sem que a qualidade e regor sejam comprometidos.

O barquinho benchy precisa de apenas 39 minutos para que a impressão seja concluída, um feito assinalável e que pode ser decisivo quando há muito trabalho na fila. Com este Kobra 2, consegue fazer o mesmo que várias impressoras comuns, no mesmo tempo.

Gostei muito do resultado da impressão do modelo FDMTest, também incluído no cartão microSD, que demonstrou um excelente desempenho na retração, quase não havendo "teias" nas zonas mais pequenas e críticas. Fez-me lembrar o rigor conseguido numa impressão com resina que, ainda que o detalhe não seja propriamente comparável, é evidente a precisão da impressão.

Depois, o Flex Rex, assim que foi retirado da base, pouco foi necessário descolar para que ficasse com a total liberdade de movimentos. Isto tudo, conseguido com a mais rápida velocidade de impressão, eleva bastante o nível, para uma impressora que se pode considerar "low-cost".

Também no cartão microSD, além de modelos de exemplo, manual e software slicer, também está incluído um Profile recomendado, com todas as configurações ajustadas de modo a obter os melhores resultados. O filamento utilizado nas impressões foi o Silk PLA+ da Anycubic.

Veredicto

A Kobra 2 revelou-se uma agradável surpresa na prestação a grande velocidade. É uma impressora muito simples de montar, ideal não só para quem está a começar como também para quem não quer dispender muito tempo no assunto. Em poucos minutos está pronta a funcionar, é compacta, e consegue uma área de impressão muito razoável, suficiente para a esmagadora maioria das necessidades.

Além da elevada velocidade de impressão, que é diferenciadora neste modelo, tem outras características inteligentes como auto-nivelamento, ecrã a cores com interação intuitiva, base aquecida com superfície removível e flexível, sistema de ajuste rápido de tensão das correias, sensor de filamento, entre outros.

Tem um extrusor direto, que além de permitir a utilização de motores mais pequenos, é determinante para uma retração mais eficaz. Os fusos metálicos são também uma grande vantagem, sendo muito mais duradouros e menos proprícios a quebras de fluidez nos movimentos.

A impressora 3D Anycubic Kobra 2 está disponível no mercado europeu por um preço promocional de 259€, com envio gratuito feito a partir da Europa. Poderá ainda beneficiar de um desconto adicional de 10€ na primeira compra se subscrever a newsletter.

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora 3D Anycubic Kobra 2 para análise.

Anycubic Kobra 2