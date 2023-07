Ainda que o iOS seja um sistema menos utilizado em todo o mundo, quando colocado ao lado do Android, por questões mais ou menos óbvias, nos EUA a realidade é diferente. Além do Android ser atualmente menos utilizado que o iOS, segundo alguns analistas, a sua procura continua a diminuir.

Há cerca de um ano, a Apple ainda lutava por ter o sistema operativo móvel mais usado nos EUA, já que, em termos de marca, esse lugar já estava garantindo. A Apple, no segundo semestre de 2022 detinha 45% do mercado móvel enquanto que a Samsung, a sua eterna rival, apenas 28%. Nesta altura, a Google, com os seus Pixel detinha apenas 1% do mercado.

Agora, a Counterpoint Research revela que, no segundo trimestre de 2023, as vendas de smartphones nos EUA caíram 24%, em comparação com o período homólogo. Isso inclui iPhones e telefones Android, e praticamente todas as marcas tiveram uma queda. A Samsung viu as vendas dos EUA caírem 37%, enquanto a Motorola teve uma queda de 17%. A TCL teve o maior declínio, com pouco menos de 70%, e até a Apple teve uma queda de 6%.

Google Pixel ganha terreno nos EUA

Os motivos apontados para esta quebra nas vendas prende-se com a situação económica mundial e com as incertezas quanto ao futuro, o que trava o impulso ao consumo e à atualização de um telefone.

Olhando ao panorama geral, ainda assim a Apple conseguiu aumentar a sua participação no mercado geral de smartphones dos EUA no segundo trimestre de 2023 em 10%. Isso leva o iPhone a uma participação de 55% nas vendas totais, com as marcas do Android a competir pelos 45% restantes. A Apple, no passado, já atingiu os 57% no quarto trimestre do ano passado, mas ainda há uma tendência clara de que o Android continua a perder terreno.

Mas o mais impressionante é mesmo a Google e os seus smartphones Pixel. As vendas de Google Pixel nos EUA cresceu 48% em comparação com o período homólogo. Ainda assim, só detém 3% deste mercado.