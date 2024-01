HoloTile: Disney revela o primeiro “chão inteligente” omnidirecional do mundo

Com a chegada da realidade virtual, os utilizadores querem ir longe, sem sair do sítio. Por vezes... as coisas correm mal. A Disney tem uma solução muito interessante. HoloTile é o primeiro chão inteligente omnidirecional e multiutilizador do mundo.

HoloTile, o chão que vai para todo o lado, sem sair do sítio

A Walt Disney apresentou recentemente o HoloTiles, o primeiro piso de passadeira multipessoal, omnidirecional, modular e expansível do mundo. Esta nova tecnologia permite a vários utilizadores partilharem uma experiência de RV, caminharem em qualquer direção e evitarem colisões.

É uma peça de tecnologia muito especial... Posso andar neste piso omnidirecional em qualquer direção que quiser. Ele fará automaticamente tudo o que for necessário para que eu fique no chão. E o que é espantoso nisto é que podem estar várias pessoas em cima dele, todas a andar independentemente.

Disse Lanny Smoot, um imaginador experiente da Walt Disney Imagineering R&D e o cérebro por detrás dos HoloTiles.

Segundo o seu criador, este chão inteligente poderá ter várias aplicações, sobretudo para a criação de experiências imersivas de realidade virtual, na transformação de palcos teatrais e na oferta de novas possibilidades de entretenimento e não só. Atualmente, Lanny Smoot possui um total de 106 patentes.

Smoot entrou para a Walt Disney em 1999, depois de ter trabalhado durante mais de duas décadas no setor das telecomunicações e nos Bell Labs. Este criador e inventor foi reconhecido com a sua entrada no National Inventors Hall of Fame.

Esta prestigiada honra coloca-o ao lado do próprio Walt Disney, sendo apenas o segundo funcionário da Disney a ser nomeado para o Hall dos Inventores.

Walt Disney Imagineering

A Walt Disney Imagineering, fundada pelo próprio Walt Disney, é conhecida por combinar a imaginação criativa com os conhecimentos técnicos. Tem uma história rica em inovações pioneiras no domínio do entretenimento temático, desde a criação da Disneyland na década de 1950.

Recentemente, a Imagineering revelou Star Wars: Galaxy's Edge, uma área temática imersiva na Disneyland e no Disney's Hollywood Studios. Além disso, apresentou Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! na Disneyland de Hong Kong, mostrando tecnologias interativas avançadas.

A Walt Disney Imagineering continua a ultrapassar os limites da criatividade e da tecnologia nas experiências e atrações dos parques temáticos.

Por vezes esqueço-me que a Disney é, na verdade, uma empresa de hardware de robótica muito, muito boa.

Disse Jim Fan, cientista de investigação e líder de agentes de IA na NVIDIA, apontando para um robô Shaman realista no Na'vi River Journey (do filme Avatar) na Disneyland.