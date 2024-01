Já está à venda uma torradeira da consola Xbox Series S por 40 dólares

Volta e meia são divulgados alguns produtos que deixam os consumidores na dúvida se são reais ou apenas prototipos feitos 'por graça'. Uma dessas imagens é a de uma torradeira alusiva à consola Xbox Series S da Microsoft, mas o produto existe mesmo na realidade e está à venda por cerca de 40 dólares.

Torradeira Xbox Series X à venda por 40 dólares

Há alguns meses foram divulgadas na Internet imagens de uma torradeira no formato da consola Xbox Series S. Muitos olharam para as imagens com alguma dúvida, embora tenha causado curiosidade. Mas a imagem tornou-se num produto real e a torradeira alusiva à consola da Microsoft já pode ser encontrada à venda no Walmart nos Estados Unidos da América por um valor de 39,00 dólares, algo como 36,50 euros.

De acordo com os detalhes da venda, esta torradeira da Xbox Series S conta com várias funcionalidades avançadas e um dos destaques é o facto de os consumidores poderem obter um pão bem torrado com o logotipo da consola de jogos.

A torradeira disponibiliza seis níveis de ajuste de intensidade, uma bandeja removível para serem retiradas as migalhas do pão, um cronómetro de tempo em LED e ainda uma função para descongelar alimentos. Portanto, para além dos aspeto gaming, trata-se ainda de um eletrodoméstico completo e bastante útil.

Tal como a grande parte das torradeiras comuns, o utilizador pode inserir duas fatias de pão ao mesmo tempo e, após o tempo passar, estas 'saltam' automaticamente do equipamento, mas com a inscrição X da consola.

Para já, esta torradeira baseada na Xbox Series S é um produto exclusivo para os consumidores dos Estados Unidos da América. Conta com 1 ano de garantia, mas os consumidores podem alargá-la para 2 anos através do Walmart.

Esta não é a primeira vez que a consola da Microsoft é adaptada para outros equipamentos, pois anteriormente já se havia também transformado num mini frigorífico.