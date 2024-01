Dica: como antecipar o bloqueio dos cookies de terceiros do Google Chrome

A Google já deu início à primeira fase de um plano para o fim dos cookies de terceiros no Chrome. Caso não tenha sido um dos 30 milhões de utilizadores contemplados, saiba que pode antecipar este bloqueio, por via de um processo muito simples.

Conforme vimos aqui, "cerca de 30 milhões do muito mais largo leque de pessoas que utilizam o Google Chrome já começaram a ver os cookies de terceiros desativados", naquele que é um passo importante rumo à implementação do bloqueio, globalmente, prevista para o final do ano.

De nome Tracking Protection, esta novidade da Google desativará, por predefinição, os cookies de terceiros, oferecendo mais segurança e privacidade aos utilizadores, enquanto navegam na Internet.

Uma vez que os escolhidos pela Google para esta primeira fase do plano correspondem apenas a 1% dos seus utilizadores, em todo o mundo, é possível que quem nos lê não faça parte da lista de contemplados e não tenha, ainda, a Tracking Protection ativada.

Se é o seu caso, saiba que pode antecipar-se. De ressalvar que este artigo não serve de incentivo e a decisão de ativar a novidade cabe a cada utilizador, por sua conta e risco.

Como ativar a proteção contra cookies de terceiros no Google Chrome

Primeiro assegure que o Chrome está atualizado: aceda aos três pontinhos, no canto superior direito da página, selecione o menu Definições, clique nos três tracinhos, no canto superior esquerdo, e aceda ao menu Acerca do Chrome, no fundo. Aí, confirme se está atualizado ou atualize para a versão mais recente no navegador.

Depois, cole o seguinte texto na barra de endereço: chrome://flags/#tracking-protection-3pcd.

Em Tracking Protection for 3PCD, mude o estado para Enabled.

Por fim, reinicie o Chrome (Relaunch), conforme sugerido pelo próprio navegador, em baixo.

Desta forma, tem acesso antecipado à novidade do Chrome. No entanto, caso pretenda inverter o bloqueio dos cookies de terceiros, basta seguir o mesmo processo, selecionando, por sua vez, Default ou Disabled.