AMA alerta para fraude em nome do portal Autenticação.Gov

O portal Autenticação.Gov e a Chave Móvel Digital estão a ser usados para burlas. A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) foi informada de que existem SMS e chamadas telefónicas fraudulentas utilizando o nome do portal Autenticação.Gov.

Burlões estão a usar site idêntico ao Autenticação.Gov

De acordo com as informações da AMA, no SMS fraudulento é referido que "Houve uma atividade suspeita na sua conta. Por favor, atualize as suas credenciais imediatamente: https://autenticacao-gov.pt-ver.com"; este link encaminha para uma página falsa muito semelhante ao portal Autenticação.Gov, onde é pedida informação pessoal.

Apesar do domínio atual já ter sido desativado, os burlões podem estar a usar outros para enganar as vítimas. De referir que os burlões estão também a ligar.

De sublinhar que estes SMS e chamadas telefónicas não têm origem na AMA ou qualquer aplicação relacionada com o portal Autenticação.Gov. Fazem parte de um esquema fraudulento, para que as pessoas divulguem dados pessoais, através de sites falsos.

Se receber um SMS destes, não carregue no link. Se receber uma chamada telefónica a pedir-lhe dados da Chave Móvel Digital ou de identificação eletrónica, desligue a chamada.

Autenticação.Gov