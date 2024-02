IRS: valide sem falta hoje as suas faturas! É esta a forma mais rápida

É hoje o último dia para validar as suas faturas no Portal das Finanças. Os contribuintes devem indicar as respetivas categorias para assim usufruírem das deduções à coleta possíveis. Saiba qual a forma mais rápido e intuitivo para o fazer este processo.

Use a app e-fatura para validar as suas faturas

Tal como temos vindo a alertar, o prazo para validar as suas faturas para deduções à coleta termina hoje, dia 26 de fevereiro, segunda-feira. Uma das formas mais rápidas para validar é usando a app e-fatura que está disponível para Android e iOS.

Através da app todo o processo é mais intuitivo e até é possível validar faturas em massa. A app permite-nos também, a qualquer altura, saber o número de faturas pendentes e as deduções provisórias em IRS.

A categorização das faturas é um processo "chato", mas com a app móvel tudo fica mais fácil. Pode ver aqui como o pode fazer.

Não se esqueça também de validar as faturas dos seus filhos mais novos, devendo para isso entrar com as credenciais deles.

De referir que é possível reaver parte do IVA pago em vários tipos de despesas, como, por exemplo, alojamento e restauração, oficinas de automóveis e motociclos, cabeleireiros e institutos de beleza, ginásios e veterinários.

Segundo a Deco, o IVA pago em assinaturas de jornais e revistas, e em bilhetes e passes mensais para utilizar em transportes públicos, é considerado para o benefício do IVA na sua totalidade.

Se faltarem algumas faturas, o contribuinte deverá introduzi-las manualmente na declaração de IRS durante a época de preenchimento, que decorre de abril a junho.