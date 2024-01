Taxa de ocupação do subsolo sobe! Quanto cobra o seu Município?

A taxa de ocupação do subsolo (TOS) é uma cobrança decorrente da utilização do subsolo pelas concessionárias de gás natural para a sua distribuição. Em 2024 o valor voltou a subir em alguns municípios. Saiba quanto "cobra" o seu.

Veja o valor do seu Município no simulador da Taxa de Ocupação do Subsolo

Alguns municípios voltaram a subir, agora em 2024, a taxa de ocupação do subsolo (TOS). Os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos revelam que o município do Barreiro é, em janeiro de 2024, aquele com a TOS mais elevada no País. Atualmente, no mercado regulado, a fatura mensal para um cenário de consumo de 200 kWh por mês é de 20,61 euros, revela a Deco proteste.

O simulador da Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS) é uma ferramenta de informação que permite aos consumidores saberem, sempre que permitida a sua repercussão, quais os valores da TOS repercutidos na sua fatura de gás natural.

Para aceder ao simulador basta que carregue aqui. Depois basta que escolha o seu Município, nível de pressão, período e consumo nesse período.