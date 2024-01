Dica: como procurar mensagens por data no WhatsApp

Se as notícias nos dizem que usamos o WhatsApp tempo demais, a verdade é que se tornou numa ferramenta de comunicação de muita utilidade. Milhões de pessoas todos os dias carregam a rede social com dezenas ou centenas de mensagens. Mas, indo ao fundo da questão, como procuramos alguma mensagem por data no tanto que escrevemos? É fácil, venha connosco que vamos explicar.

Embora o WhatsApp seja uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas no mundo, com mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos, ainda lhe faltam várias funções importantes e muito úteis que outras aplicações de mensagens possuem, ferramentas que melhorariam significativamente a experiência do utilizador.

Felizmente, isto está a mudar lentamente, uma vez que a empresa por detrás do WhatsApp, a Meta, está constantemente a adicionar novas funcionalidades à aplicação oficial para Android e iOS. Um exemplo claro disso é a ferramenta que permite encontrar mensagens por data no WhatsApp.

Como procurar mensagens por data no WhatsApp

Se precisar de encontrar uma mensagem específica, mas não se lembrar da palavra que continha, pode procurá-la utilizando o calendário que o WhatsApp tem no seu interior. Seguindo cada um dos passos que lhe vamos mostrar abaixo, poderá aceder a esta função numa questão de segundos.

O exemplo seguinte será para iOS:

O primeiro passo é abrir a aplicação WhatsApp no seu dispositivo móvel;

Na aplicação em questão, entre na conversa privada ou de grupo na qual pretende procurar mensagens por data;

Na conversa, clique no topo da janela, em cima do nome dessa pessoa ou grupo;

Agora, dentro dos detalhes dessa pessoa ou grupo de pessoas, pesquise pela lupa que diz Pesquisar.

Agora em imagens iOS:

No Android, os passos são parecidos, faça então o seguinte:

O primeiro passo é abrir a aplicação WhatsApp no seu dispositivo móvel;

Agora entre na conversa privada ou de grupo na qual pretende procurar mensagens por data;

Na conversa, clique nos três pequenos pontos verticais no canto superior direito do ecrã;

O WhatsApp apresentará um menu com várias opções, terá de aceder à que diz Pesquisar.

Aparecerá um campo de pesquisa na parte superior da conversa. Aí terá de clicar no ícone do calendário (apresentado à direita do campo Pesquisar);

Em segundos, o WhatsApp apresentará uma janela na qual pode ver um calendário;

Ao selecionar uma data específica e, em seguida, clicar em Ok, poderá encontrar qualquer mensagem por data.

Agora em imagens Android:

Apesar de já estar disponível para o mundo, é importante notar que esta funcionalidade aparece só na versão mais recente do WhatsApp para Android e iOS.

Como tal, o WhatsApp Web ainda não permite pesquisar mensagens por data (a funcionalidade não foi incluída na respetiva versão).