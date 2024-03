Fontes indicam que a Leapmotor vai construir elétricos na fábrica polaca da Stellantis

No ano passado, a Leapmotor anunciou que iria expandir-se para a Europa, penetrando o mercado com modelos mais baratos. Após estabelecer uma parceria com a Stellantis, a chinesa irá construir carros elétricos na sua fábrica na Polónia.

De acordo com a Reuters, citando fontes próximas que pediram anonimato, a produção do pequeno elétrico T03 da Leapmotor poderá começar antes do final de junho, utilizando a técnica semi-knocked down (SKD), que consiste em transformar kits parcialmente montados em veículos acabados.

Este modelo será produzido na fábrica Tychy da Stellantis, na Polónia, que, segundo as mesmas fontes, assegurará custos baixos para um produto que procurará para ser acessível a uma vasta gama de clientes.

Aliás, o modelo ajudará a Stellantis a aumentar a sua oferta de elétricos de baixo custo e a competir com propostas como o Dacia Spring da Renault e o Seagull da BYD.

Com uma autonomia de 280 quilómetros, o T03 já estará a ser importado para alguns mercados europeus, incluindo França, com preços a partir de cerca de 20.000 euros.

O porta-voz da Stellantis não quis comentar o assunto e os representantes da Leapmotor não puderam ser contactados para comentários imediatos, segundo a agência noticiosa.

Situada no sul da Polónia, a Tychy é uma fábrica histórica da Fiat. A fábrica produz vários veículos da Stellantis, incluindo versões a gasolina e híbridas do Fiat 500, do Fiat 600, do Jeep Avenger e do novo Alfa Romeo Milano, cuja apresentação está prevista para o próximo mês.