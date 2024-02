Serviços pagos do YouTube (Music e Premium) têm agora mais de 100 milhões de subscritores

Apesar do aumento dos preços, o YouTube atingiu um novo marco com as suas ofertas Music e Premium. Os serviços pagos contam agora com mais de 100 milhões de utilizadores, incluindo os que se encontram em período de teste gratuito.

Trata-se de um aumento de 20 milhões de membros em pouco mais de um ano, e o número duplicou desde setembro de 2021. O YouTube aumentou com sucesso os números, apesar de um aumento no valor do Premium que entrou em vigor no verão passado.

Hoje, temos o prazer e a humildade de partilhar que o YouTube Music e Premium ultrapassou os 100 milhões de subscritores, incluindo testes. Ao longo do caminho, aprendemos muito, fizemos algumas alterações (e até mudámos de marca), expandimos as nossas ofertas e planos e disponibilizámos o YouTube Music e o Premium em mais de 100 países e regiões.

Escreveu a empresa no seu blogue.

Não se sabe ao certo quantas pessoas estão realmente a usar o YouTube Music (o Premium inclui acesso a esse serviço). Seja como for, o serviço de streaming de música tem muito menos utilizadores pagos do que o Spotify, que tinha 220 milhões de membros Premium a 30 de setembro.

O Spotify irá revelar os seus últimos números de membros num relatório de ganhos na próxima semana. A Apple já não divulga o número de subscritores do Apple Music. O último número firme que a empresa deu para o serviço foi de 60 milhões de assinantes em 2019.

É difícil voltar à versão gratuita do YouTube

Independentemente disso, a comparação entre o serviço pago do YouTube e o Apple Music e Spotify Premium dificilmente é semelhante. O YouTube Premium é uma coisa própria com os seus próprios benefícios. Pode ser difícil voltar à versão gratuita do serviço, mais pobre e repleta de anúncios, depois de ter o Premium.

A opção de descarregar vídeos para visualização offline sem ter de recorrer a soluções alternativas e a funcionalidade de reprodução em segundo plano são ambas muito úteis. O YouTube Music é apenas uma vantagem adicional para muitos membros.

Leia também: