Como reiniciar o seu feed For You no TikTok

O TikTok faz um bom trabalho ao recomendar conteúdos de que gosta. Mas, por vezes, a previsão dos seus interesses pode estar muito errada. Se este for o seu caso, veja como reiniciar a sua For You (Para si) no TikTok para que a aplicação comece a mostrar vídeos de seu interesse.

Como reiniciar a sua For You no TikTok

Se os vídeos da sua For You no TikTok não corresponderem aos seus interesses, tem o poder de reiniciar o algoritmo desta página principal. A funcionalidade de atualização do feed elimina os padrões e preferências do feed existente, para que o TikTok possa reconstruir as suas preferências de conteúdo a partir do zero. Para isso:

1. Abra o TikTok e clique no ícone do seu Perfil no canto inferior direito do ecrã.

2. Clique no menu hambúrguer no canto superior direito da página do seu perfil.

3. No pop-up, clique em "Definições e privacidade".

4. De seguida, selecione "Preferências de conteúdo".

5. Agora, clique em "Atualiza o teu feed Para ti".

6. Clique em "Continuar".

7. E, finalmente, clique em "Atualizar" para concluir o processo.

Assuma o controlo sobre o seu feed do TikTok

O poderoso algoritmo de recomendação do TikTok personaliza a sua página For You com base na forma como interage com o conteúdo. Para manter o seu feed relevante, seja intencional na forma como vê os vídeos.

1. Interaja cuidadosamente com novas recomendações

Quando aparecem vídeos desconhecidos na sua For You, não interaja muito com eles, a menos que queira realmente ver mais desse tipo de conteúdo. Um gosto acidental ou a visualização completa de um clip irrelevante pode distorcer as suas recomendações para que apareça mais desse tópico.

2. Varie as suas escolhas de conteúdo no início da utilização

Tente interagir com uma mistura diversificada de vídeos que abranjam diferentes tópicos, géneros e formatos que lhe interessam. O algoritmo do TikTok fixa-se nesses comportamentos iniciais para criar um perfil dos seus interesses.

3. Não volte ao comportamento anterior depois de reiniciar o seu feed

Pode reiniciar a sua FYP reiniciando o algoritmo, mas tenha cuidado para não repetir os erros anteriores. Repetir as suas ações passadas apenas "retreina" o algoritmo para trazer de volta o conteúdo de que não gosta.

