CEO da Volkswagen prevê despedimentos históricos: “deixámos de ser competitivos”

"Com muitas das nossas atuais estruturas, processos e custos elevados, deixámos de ser competitivos como marca Volkswagen". A frase foi dita pelo CEO do Grupo Volkswagen, Thomas Schäfer, num dos canais internos da empresa.

E os trabalhadores também pagam...

A conversa gira em torno do plano de poupança que a empresa está a preparar para os próximos três anos, com o qual pretende poupar um total de 10 mil milhões de euros em custos. Um montante que envolve, inevitavelmente, os próprios trabalhadores da empresa.

Se a declaração de Schäfer foi clara, a de Gunnar Kilian, membro do Conselho de Recursos Humanos, não foi menos direta. Segundo a agência, na mesma conversa, Kilian terá avisado:

Temos de ser suficientemente corajosos e honestos para deitar ao mar coisas que estão a ser duplicadas dentro da empresa ou que são simplesmente um peso de que não precisamos para obter bons resultados.

Embora ele próprio tenha salientado que a maior parte das poupanças não será suportada pelos trabalhadores, começou a falar de planos de reforma antecipada ou parcial. Na estratégia anterior, a empresa previa uma redução progressiva do número de postos de trabalho.

A ideia era que os trabalhadores que se reformassem não fossem substituídos e que, em 2029, a empresa ficasse com um quadro de pessoal de acordo com os novos tempos.

Segundo o Motorpasión, Schäfer dirigiu-se aos sindicatos da Volkswagen nos seguintes termos: conseguir poupanças de 10 mil milhões de euros e uma margem operacional entre 9% e 11% até 2030 "não será suficiente sem cortes significativos. E também temos de resolver as questões complicadas, incluindo as relativas ao pessoal".

Notícias sobre os problemas económicos da Volkswagen não param

Aquando do anúncio do plano de reestruturação, Schäfer afirmou que "o telhado está a arder" e que era um perigo real não poupar nos custos de produção. Estes custos dispararam com os carros elétricos para a empresa e agora têm um problema.

Para além do facto de a procura de carros elétricos poder estar a arrefecer, a verdade é que a Tesla ou os fabricantes chineses estão a causar muitos danos à Volkswagen, tanto na Europa como na China. Mudar o rumo da Volkswagen é como tentar mudar o rumo do Titanic, mas o icebergue parece estar cada vez mais perto e o movimento da empresa é demasiado lento.

É de salientar que alguns relatórios sugerem que a Volkswagen precisa de 30 horas para produzir o seu ID.3, enquanto a Tesla precisa de apenas 10 horas para produzir um Model 3. Uma diferença de tempo que se baseia num processo mais automatizado e na sua Giga Press, e que tem um impacto direto nos custos de produção.

A Tesla também quer garantir que pode continuar a reduzir estes custos no futuro e, assim, aumentar a margem para preços mais baixos.

Leia também...