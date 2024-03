Comboio movido a hidrogénio bate recorde depois de cerca de 2800 km sem paragens

A mobilidade sustentável vai, para muitos, além das alternativas elétricas a bateria, sendo o hidrogénio um caminho a ser considerado. Para este comboio suíço, este combustível foi suficiente para bater o recorde de 1741 milhas (cerca de 2802 km) de viagem sem paragens.

Assinado pela empresa suíça Stadler, um comboio suíço de nome FLIRT H2 garantiu o seu lugar no Guinness World Records, depois de ter viajado durante cerca de 2800 km sem efetuar paragens.

A proeza foi conseguida, utilizando uma carruagem de passageiros de um comboio movido a hidrogénio num circuito de testes dedicado no Colorado, nos Estados Unidos da América.

O FLIRT H2 possui duas carruagens de passageiros com uma central elétrica no meio, que armazena o hidrogénio em depósitos de combustível e utiliza células de combustível para o converter em eletricidade.

Posteriormente, a eletricidade é enviada para um conversor de tração e armazenada numa bateria, que a fornece ao motor elétrico para mover o comboio. Desta forma, é possível recuperar a energia do sistema de travagem do comboio, aumentando a eficiência do sistema.

A Stadler concentra-se constantemente no futuro do transporte ferroviário com sistemas de propulsão alternativos, desenvolvendo continuamente tecnologias inovadoras. Ao utilizar o hidrogénio como uma fonte de energia limpa, estamos a contribuir ativamente para a proteção ambiental e a moldar as viagens sustentáveis e sem emissões de amanhã.

Afirmou Martin Ritter, CEO da Stadler, num comunicado de imprensa.

A configuração de duas carruagens pode acomodar 108 passageiros e tem uma velocidade máxima de 130 km por hora. Além disso, o comboio foi concebido para funcionar a temperaturas ambiente elevadas, até 49 graus Celsius.

Recorde serviu para demonstrar a capacidade do comboio movido a hidrogénio

Construído para a San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA), o comboio movido a hidrogénio FLIRT H2 está a ser testado num circuito de testes no Colorado antes da sua entrada em serviço prevista para o final deste ano. Para oficializá-lo, a Stadler decidiu eternizá-lo com um recorde.

Na noite do dia 20 de março, engenheiros da Stadler começaram a conduzir o comboio em turnos durante a noite, continuando no dia seguinte. Quando o comboio parou, às 17h23 do dia 22 de março, tinha percorrido 2803 km em 46 horas. Todo o caminho com um único depósito de combustível.

Apesar de ser impressionante, o comboio não parou e arrancou várias vezes durante a tentativa de recorde, nem viajou em diferentes inclinações. Aliás, o alcance anunciado para o FLIRT H2 é de cerca de 460 km.

De qualquer forma, demonstrou a capacidade do hidrogénio como potencial fonte de energia para os comboios.

Conforme recordado pelo Interesting Engineering, em 2023, a Transportation Authority da Califórnia encomendou quatro comboios FLIRT H2 com quatro carruagens, tendo em vista o aumento da capacidade para passageiros.