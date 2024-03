Nova imagem mostra o buraco negro da Via Láctea e os seus campos magnéticos

Um dia, toda uma galáxia poderá ser devorada por este buraco negro. Chama-se Sagittarius A*, está no centro da Via Láctea, é supermassivo e os astrónomos voltaram a conseguir uma imagem real da luz polarizada. De referir que as imagens são incríveis, captadas a 26.000 anos-luz... algo como 24.610 triliões de quilómetros. Longe, portanto!

O que significa a imagem?

Ao analisarmos a imagem, podemos ver um ponto negro, com extremidades coloridas, estriadas, com a ideia de movimento. Atenção que estamos a ver uma imagem real. A sombra central é o buraco negro. À sua volta está a matéria em estado de plasma que está a absorver. As linhas são padrões de luz que marcam a orientação da polarização. Revelam fortes campos magnéticos em espiral a partir da borda do buraco negro supermassivo.

Para se captar esta imagem, é necessário um telescópio virtual do tamanho da Terra para obter uma imagem tão pormenorizada de um buraco negro. O Event Horizon Telescope (EHT) é uma rede de radiotelescópios espalhados por todo o mundo que trabalham em conjunto para fazer exatamente isso.

Ao contrário da primeira imagem do Sgr A*, esta observa o buraco negro em luz polarizada. As partículas de plasma que rodeiam estes objetos têm um padrão de polarização perpendicular ao seu campo magnético. A observação da sua luz polarizada, as ondas eletromagnéticas que vibram numa determinada orientação, permite mapear o campo magnético.

O que revela sobre o Sgr A*?

A nova imagem revela que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia está rodeado por campos magnéticos muito fortes que afetam o movimento da matéria à sua volta. São estes campos magnéticos que ajudam a evitar que o plasma que gira em torno do buraco negro caia diretamente no buraco.

Mas os padrões de luz polarizada que nos chegam de há 27.000 anos dependem não só dos campos magnéticos, mas também da curvatura do espaço-tempo através do qual a luz se propaga. Os astrónomos têm de anular o efeito de curvatura para obterem a verdadeira informação sobre a orientação do campo magnético.

E o que poderá estar ainda escondido?

A estrutura do campo magnético de Sgr A* revelou-se surpreendentemente semelhante à do buraco negro muito maior e mais lento no centro da galáxia M87, sugerindo que fortes campos magnéticos são comuns nos buracos negros.

Esta semelhança levou os astrónomos a acreditar que existe um jato relativista no Sagittarius A* .

Um canhão que dispara plasma a velocidades próximas da luz como resultado de todo aquele magnetismo. Mas a comunidade EHT não foi capaz de o detetar, pelo que serão necessárias mais observações e comparações com outros buracos negros.