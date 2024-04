Synchron, rival da Neuralink de Musk, prepara teste de implante cerebral em larga escala

A Synchron, uma empresa americana dedicada à neurotecnologia, quer aumentar a sua vantagem sobre a sua rival, a Neuralink, na corrida aos chips para o cérebro. Até agora a empresa já colocou implantes em cerca de uma dúzia de participantes nos primeiros ensaios. Contudo, os objetivos agora são outros: querem um grande ensaio clínico.

Synchron, a empresa que desenvolve a interface cérebro-computador (BCI) e concorrente da Neuralink, prepara um ensaio em grande escala da sua tecnologia, anunciou ontem a Reuters. A empresa é provavelmente a atual líder no setor das BCI e parece determinada em manter essa liderança. Como tal, anunciou que vai procurar centros médicos para prosseguir os seus ensaios clínicos e formar profissionais médicos para a utilização da sua tecnologia.

Parte deste registo consiste em começar a formar médicos locais para falarem com doentes com dificuldades motoras.

Afirmou Thomas Oxley, diretor-executivo da empresa.

A agência não pôde confirmar o estado do pedido de ensaio clínico à FDA, entidade reguladora responsável pela aprovação de tais ensaios. O que o responsável da Synchron sublinhou foi que a sua empresa estava a tentar começar o seu trabalho com antecedência para evitar "estrangulamentos" mais tarde.

Combater a paralisia

Os BCI são chips cerebrais que nos permitem ligar a dispositivos eletrónicos e interagir com eles através do nosso cérebro. Isto permite-nos interagir sem ter de usar as mãos ou os periféricos tradicionais, como teclados, ratos ou ecrãs táteis.

Estes dispositivos estão especialmente direcionados para pessoas com problemas de mobilidade, como pessoas com doenças neurodegenerativas ou sobreviventes de acidentes. Através destes dispositivos, os pacientes podem interagir com os computadores e, mais importante ainda, através destes podem interagir com o mundo exterior.

A Syncron anunciou há alguns anos o primeiro ensaio clínico dos seus implantes cerebrais. Em 2021, a empresa anunciou que o seu primeiro paciente já era capaz de utilizar a sua interface cerebral para escrever e tweetar.

Desde então, a Synchron tem vindo a adicionar pacientes aos seus ensaios com chips. Atualmente, tem pelo menos dez (quatro dos quais na Austrália, um dos dois países onde a empresa está sediada).

Embora a atenção dos media se concentre frequentemente na Neuralink, a empresa de Elon Musk e provavelmente a principal concorrente da Synchron, é a Synchron que parece estar mais avançada no desenvolvimento da sua tecnologia. A empresa não é propriedade de nenhum dos grandes magnatas da tecnologia, mas conta entre os seus investidores com alguns deles, como Bill Gates e Jeff Bezos.

Caminhamos para o fim de alguns problemas neurológicos?

Os ensaios clínicos a que as empresas que desenvolvem BCI estão a submeter os seus produtos não são muito diferentes dos ensaios a que são submetidos os tratamentos medicamentosos.

Estes tratamentos passam por várias fases, a primeira das quais consiste em efetuar testes específicos num número muito reduzido de doentes para demonstrar a sua segurança. Uma vez ultrapassada esta primeira fase e comprovada a segurança do tratamento, é altura de alargar o número de participantes e determinar outra questão importante: se o tratamento é eficaz.

Os ensaios avançados também têm uma função de segurança, permitindo aos criadores encontrar potenciais efeitos adversos do tratamento. Agora, a Synchron, com a aprovação da FDA, poderá avançar e testar as capacidades dos seus implantes.