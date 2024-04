Loretta: thriller psicológico sobre infidelidade

Estamos a pouco menos de duas semanas do lançamento de Loretta, um thriller psicológico que aborda o tema da infidelidade e problemas matrimoniais. Venha saber mais!

A DANGEN Entertainment anunciou recentemente que o thriller psicológico 2D, Loretta será lançado a 11 de Abril para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series (via digital stores).

Loretta aborda o tema da infidelidade e outros problemas relacionados com o casamento, fazendo com que o jogador se torne numa testemunha dos crimes da personagem principal, Loretta de seu nome, à medida que ela vai descobrindo as infidelidades do seu marido.

Loretta é uma dona de casa como tantas outras, na década de 1940 em Nova Iorque. Casado com Walter, que é um escritor, a sua vida parecia ser perfeita mas... não é.

Afastados do brilho e glamour da cidade de Nova Iorque assentam numa fazenda em ruínas no sul rural dos Estados Unidos mas, as coisas não correm como planeado. Lutando com problemas financeiros, o seu relacionamento vai-se deteriorando mas, quando Loretta descobre da infidelidade de Walter as coisas mudam de figura.

Ao se aperceber do seguro de vida do marido em seu nome e consumida pela raiva pela infidelidade de Walter, Loretta começa a gizar um plano diabólico. É neste momento que o jogador entra em cena. Como será a melhor forma de executar o plano? Cabe ao jogador decidir e executar a forma como um doce amor irá terminar.

Pelo caminho, Loretta vai ter de descobrir um pouco mais sobre a zona, sobre as pessoas e tudo o que a rodeia. O jogo vai apresentar um complexo sistema de diálogos com várias opções à disposição e que originarão reações diversas. Tudo com o intuito de levar a cabo com a doce vingança.

O jogo vai ter múltiplos desfechos à disposição, gerando uma forte sensação de novidade a cada nova experiência.

Loretta bebe inspiração nas grandes mentes do terror, como Andrew Wyeth, Stephen King, Vladimir Nabokov e Alfred Hitchcock.

