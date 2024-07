Aproveite o Verão para namorar com The Sims 4 Lovestruck

A Electronic Arts e a Maxis anunciaram recentemente a iminente chegada de The Sims 4 Lovestruck, uma celebração ao amor de Verão. Venham ver mais...

O Verão, com as suas temperaturas mais calientes e uma maior disponibilidade natural para o lazer, acaba por ser uma das épocas do ano mais propicias para o ... amor!

E é precisamente isso que a Electronic Arts e a Maxis pretendem explorar com a nova expansão de The Sims 4, Lovestruck.

The Sims 4 Lovestruck é, portanto, um novo Expansion Pack, que estará disponível para PC via app da EA, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One no próximo dia 25 de Julho.

No trailer disponibilizado pela EA, e que acima mostramos, o jogador poderá ver mais de perto os recursos de romance mais ambicionados, como a nova app de namoro designada Cupid's Corner, desde os primeiros encontros até mesmo aos compromissos de longo prazo no novo mundo da Ciudad Enamorada, um mundo repleto de possibilidades emocionantes.

Os Simmers serão capazes de experimentar todos os aspetos do namoro, desde criar os seus encontros ideais, explorar diferentes conexões, fortalecer um relacionamento existente e muito mais.

Não se esqueçam, Cupidos Virtuais... The Sims 4 Lovestruck é lançado no próximo dia 25 de Julho.