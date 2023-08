Microsoft e Activision vão vender direitos de streaming à Ubisoft para a compra ser aprovada

Voltamos à novela da compra da Activision Blizzard pela gigante Microsoft, um negócio que tem sido um verdadeiro vai e vem com avanços e recuos constantes, o que tem arrastado o processo durante mais de um ano e meio. As últimas novidades mostram que as duas empresas vão vender direitos de streaming à criadora de jogos Ubisoft, como forma de conseguir a aprovação por parte da entidade reguladora do Reino Unido.

Assinado acordo entre a Microsoft, Activision Blizzard e a Ubisoft

Segundo as mais recentes informações, a Activision Blizzard vai vender os seus direitos de streaming para a criadora Ubisoft Entertainment como forma de conseguir a aprovação da entidade reguladora britânica CMA para a venda de quase 70 mil milhões de dólares à Microsoft.

Recordamos que a aquisição foi anunicada há mais de um ano, no início de 2022, mas foi bloqueada por algumas entidades, entre elas a Autoridade de Concorrências e Mercados (CMA), com base no receio de que a dona da Xbox dominasse isolada o mercado de alguns jogos populares, como Call of Duty. Nesta terça-feira (22) a CMA disse que mantém a sua decisão de vetar o negócio milionário, como forma de levar a Microsoft a tomar outras atitudes.

Desta forma, a criadora de jogos francesa Ubisoft vai adquirir os direitos de streaming na nuvem dos jogos para PC e consolas já existentes da Activision, bem como os outros que forem lançados ao longo dos próximos 15 anos. Contudo, este acordo não será aplicado na Europa, uma vez que a União Europeia já deu luz verde ao acordo original.

Com esta atitude, parece que estão encontradas as condições para que o negócio se concretize. Tom Smith, sócio do escritório de advogados Geradin Partnets e ex-diretor jurídico da CMA, disse que "o processo tem sido tortuoso e ainda há espaço para que as rodas se soltem, mas não devemos esperar que os negócios das grandes tecnologias sejam concretizadss hoje em dia".

Já a Microsoft referiu que espera que a nova proposta, que é "substancialmente diferente" seja analisada pela autoridade do Reino Unido até dia 18 de outubro. Até lá, as consequências já se fazem sentir, uma vez que as ações da Ubisoft aumentaram mais de 7% após o anúncio.