NBA 2K15 com capa e data de lançamento definidas

Mais uma época que se avizinha e mais um episódio da série NBA 2K que se prepara para lançamento. Já são conhecidas as capas e a data de lançamento de NBA 2K25. Venham conhecê-las conosco.

Mais uma época da NBA chegou ao seu fim. Época essa que os Boston Celtics, liderados por Jayson Tatum e Kristaps Porziņģis, venceram de forma categórica.

Terminadas as celebrações, é tempo de começar já a pensar no futuro e o futuro passa já pela época de 2024/25. E o mesmo acontece ao nível de NBA 2K, a série que melhor representa a mais fantástica competição de basketball do mundo.

Recentemente, a 2K Games revelou as capas de jogo e e data de lançamento oficial de NBA 2K25. Já faltou mais!

Segundo a 2K Games, NBA 2K25 será lançado para Playstation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC no próximo dia 6 de Setembro de 2024.

NBA 2K25 conta com Jayson Tatum na capa da edição standard e A'ja Wilson, na edição especial All-Star.

Com NBA 2K25 todos os amantes de NBA e do jogo da 2K Games, irão assistir ao regresso dos modos de jogo seus favoritos como por exemplo, o MyTeam, o MyCareer, as Eras e muitas funcionalidades adicionais. E... não esquecer... o jogo contará com crossplay entre todas as plataformas.

Os jogadores do NBA 2K24 receberão um desconto de fidelização de 10% ao efetuar a reserva do NBA 2K25: Hall of Fame Edition na mesma plataforma. O NBA 2K25 Hall of Fame Edition inclui uma subscrição de 12 meses do Passe da Liga NBA, Passe Pro da Temporada 1, 100 000 VC e conteúdos bónus MyCAREER e MyTEAM.

Na compra de uma cópia do NBA 2K25 Hall of Fame Edition, o jogador receberá uma subscrição de 12 meses do Passe da Liga NBA, que dá acesso aos seus jogadores e equipas favoritos de toda a Associação. O NBA 2K25 Hall of Fame Edition só está disponível para compra até 8 de Setembro de 2024. Saber mais aqui.

