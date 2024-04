Salvando o planeta Lumia com Seed of Life

Foi revelada a data de lançamento para Seed of Life, um jogo emotivo sobre a recuperação de um planeta moribundo, em desenvolvimento pelos estúdios MadLight, para as consolas (após ter sido lançado para PC). Venham saber mais.

O tema do ambiente encontra-se cada vez mais presente na nossa vida e, com efeito, o nosso Planeta Azul parece não estar completamente bem de saúde.

Talvez por isso mesmo, e pelas constantes evidências de que algo se passa com o nosso Lar, estamos a assistir a cada vez mais lançamentos de jogos dedicados a temas como a proteção e recuperação de biomas e meios ambientes.

Seed of Life é uma aventura emotiva que convida o jogador a cuidar de um mundo moribundo e tentar recuperar a sua força vital de invasores cruéis que o destroem e consomem.

Em desenvolvimento para as consolas Xbox, Playstation e Nintendo Switch, Seed of Life já teve a sua estreia anteriormente para PC, com uma aceitação razoável.

Seed of Life desenrola-se num planeta destruído e que se encontra sob a ameaça de uma cruel civilização exterior ao planeta que envenena a alma do mundo. À medida que o sol escurece e o caos se espalha pelas terras de Lumia, o jogador parte em busca da fonte da força vital do planeta numa última e desesperada tentativa de o salvar da destruição total.

A demanda do jogador pela salvação de Lumia transporta-nos através do planeta, por paisagens distópicas envenenadas e consumidas por veneno, que revelam uma beleza antiga desbotada pela decadência e devastação.

O jogador terá de ultrapassar diversos puzzles ambientais para descobrir como sobreviver nesta paisagem hostil. Entretanto vai desenvolvendo novas habilidades que terá de saber dominar para combater as forças alienígenas que invadem Lumia.

Inteligência, habilidade e planeamento sensato serão as chaves para dar a Lumia uma hipótese de sobrevivência.

Seed of Life será lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox a 27 de Maio de 2024.