É “muito provável” que a reputação de Elon Musk afaste potenciais compradores da Tesla

Um inquérito concluiu que os potenciais clientes da Tesla nos Estados Unidos estão a afastar-se da empresa e é "muito provável" que a culpa seja de Elon Musk.

Apesar do sucesso da Tesla, a Reuters informou que era esperado, pelos analistas, que a fabricante apresentasse "um relatório de vendas trimestral fraco", conforme testemunhámos, de facto, aqui.

De acordo com um inquérito realizado pela empresa Caliber, cujos resultados foram fornecidos exclusivamente à Reuters, a "classificação de consideração" da Tesla, nos Estados Unidos, caiu para 31% em fevereiro. Este número corresponde a menos de metade do seu máximo de 70% em novembro de 2021, quando começou a acompanhar o interesse do consumidor na marca.

A "classificação de consideração" da Tesla caiu 8 pontos percentuais em janeiro, mesmo com as pontuações para a Mercedes, BMW e Audi, que produzem modelos a combustíveis e elétricos, a aumentarem durante o mesmo período, atingindo 44-47%.

Apesar de no passado Elon Musk ter culpado as taxas de juro elevadas para a redução da procura por artigos de grande valor como os automóveis, a Caliber apontou fortes associações entre a reputação da Tesla e a do CEO para as pontuações.

É muito provável que o próprio Musk esteja a contribuir para a queda da reputação.

Revelou Shahar Silbershatz, CEO da Caliber, afirmando que o inquérito da sua empresa mostra que 83% dos americanos associam Elon Musk à Tesla.

O que dizem os especialistas sobre a Tesla e Elon Musk?

Contactados pela Reuters, cinco especialistas em marketing, sondagens e automóveis afirmaram que as controvérsias em torno de Elon Musk estão a pesar sobre a marca e a procura por ela.

Analistas de Wall Street, por exemplo, nomearam os receios económicos, a falta de novos modelos a preços acessíveis e a crescente concorrência de rivais mais baratos, como a chinesa BYD, como fatores de pressão sobre a Tesla.