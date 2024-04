Tesla: Entregas de carros elétricos caem a pique no primeiro trimestre de 2024

A Tesla tem mostrado ao mercado que é uma empresa muito valiosa e a cada novo trimestre os resultados financeiros têm mostrado isso mesmo. A produção e as entregas têm estado em máximos constantes, mas o início de 2024 trouxe uma nova realidade. As entregas de carros elétricos cairam a pique no primeiro trimestre de 2024.

O resultados ficais da Tesla foram agora conhecidos e colocam a empresa de Elon Musk numa posição dificil perante o mercado. A marca teve uma quebra muito grande nas suas vendas e revelou que entregou 386.810 veículos elétricos nos três primeiros meses de 2024.

Este número representa uma queda de 20% em relação aos 484.507 carros elétricos que foram entregues pela Tesla no 4º trimestre de 2023. Ao mesmo tempo, o valor agora apresentado representa uma queda de oito por cento ano a ano. Esta foi a primeira queda de vendas anuais da Tesla desde 2020.

Na verdade, os números revelados, ainda que provisórios, também ficaram bem aquém das projeções do mercado e dos analistas. Em média, estes esperavam que a Tesla entregasse muitos mais veículos, apontando para que este valor atingisse os 449.080 carros elétricos.

Produção Entregas Model 3/Y 412.376 369.783 Outros Modelos 20.995 17.027 Total 433,371 386,810

Na sua apresentação de resultados, a Tesla detalhou que construiu 412.376 veículos Model 3 e Y nos primeiros três meses de 2024. No resto da sua oferta, a marca terá produzido 20.995 "outros modelos", atingindo um total de 433.371. Das entregas, 369.783 foram Model 3 e Model Y. A empresa não detalhou o número de Cybertrucks que construiu e entregou.

Como justificação para estes números negativos, a Tesla apontou problemas com a produção. A sua fábrica na Alemanha teve que fechar por quase uma semana devido a um incêndio criminoso. Também suspendeu a maior parte da produção nas instalações desse local por quinze dias devido a interrupções no transporte marítimo resultantes de ataques no Mar Vermelho.

A Tesla deverá continuar com as suas políticas de preços para tentar inverter estes números e aumentar as suas vendas. A marca tem reduzido de forma constante o preços dos seus carros e levado até a concorrência a seguir este caminho.