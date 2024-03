Tesla fecha Gigafactory de Berlim após suspeita de sabotagem que resulta em corte de energia

A Tesla está a ter problemas sérios na sua fábrica localizada na Europa. Hoje, a fabricante teve de fechar a Gigafactory de Berlim, após um corte de energia significativo que pode ter sido causado por um ato de sabotagem.

Depois de várias semanas de problemas na Gigafactory de Berilm, a Tesla teve mais um problema grave, o que levou ao fecho desta unidade. Do que é reportado, a Tesla teve de interromper a produção e evacuar a fábrica, como resultado de uma potencial sabotagem ao seu fornecimento de energia.

De acordo com um relatório publicado, pessoas desconhecidas incendiaram um poste de alta tensão entre Steinfurt e Hartmannsdorf na manhã de terça-feira. Esta ação acabou por resultar na perda de energia de cerca de 2000 pessoas, incluindo a fábrica Giga em Berlim.

O Ministro do Interior do estado de Brandemburgo, Michael Stübgen (CDU), falou de um “ataque pérfido” à infra-estrutura elétrica.

Ninguém reivindicou o ataque ainda, mas há rumores de que a Tesla é o alvo, tendo por base o local do ataque. Este surge num momento em que ativistas ambientais têm pedido ações fortes contra a empresa.

A Tesla disse à imprensa alemã que salvaguardou a fábrica, mas não ficou claro quando poderá reiniciar a produção devido à situação da falta de energia.

A Tesla disse que todas as medidas foram tomadas para proteger as instalações de produção, mas que, após consulta com o fornecedor de eletricidade EDIS, a empresa não espera que a produção seja reiniciada rapidamente.