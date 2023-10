IUC pode aumentar até 400% para alguns veículos? Sim, mas calma…

Um dos assuntos mais discutidos nos últimos tempos tem sido o IUC (Imposto Único de Circulação). De acordo com informações, mais 2 milhões de carros vão pagar mais IUC. Este imposto pode aumentar até 400% em algumas situações... mas calma!

Mudanças no IUC deverão mesmo avançar...

Segundo cálculos da Deloitte, um carro com 900 de cilindrada e com matrícula de maio de 2005, pagou este ano 19,34 euros de Imposto Único de Circulação. No entanto, com as mudança do Governo, o IUC vai atingir os 96,92 euros (uma subida de 401%), ao longo dos próximos anos.

Refere a Deloitte que com 900 de cilindrada irá pagar em 2024, cerca de 44 euros de IUC. Em 2027 o valor do imposto será equivalente a um carro com as mesmas características, mas com matrícula posterior a julho de 2007.

Um carro a gasóleo, com matrícula de janeiro de 2006 e 1995 de cilindrada, por exemplo, verá o IUC subir cerca de 430%, passando dos 45 euros pagos em 2023 para 231 euros com as novas regras.

No final da reunião Ecofin (Conselho Europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros), no Luxemburgo, Fernando Medina referiu que...

Os carros anteriores a 2007 beneficiam hoje de uma tributação anual que é, em média, um quarto das viaturas mais recentes, sendo que as viaturas mais recentes são as menos poluentes. Trata-se de uma situação injusta quando a tributação dos automóveis mais recentes é superior Tivemos um sentido de cautela e gradualismo na decisão desta medida. Trata-se de um aumento máximo de 25 euros por ano, são só dois euros por mês, num contexto de aumento da generalidade de rendimentos.

O IUC é um imposto anual que incide sobre a propriedade de um veículo automóvel (e não sobre a circulação), pago até o veículo ser abatido, cujos valores são atualizados todos os anos em janeiro. Pessoas ou entidades que tenham automóveis, barcos de recreio ou aeronaves registados em seu nome têm de pagar anualmente o IUC.