Governo: Desconto de 0,13€ no gasóleo e 0,15€ na gasolina em agosto

Atualmente uma das faturas que mais pesa na carteira dos portugueses são os combustíveis. Face aos preços, o Governo tem aplicado descontos para que a fatura não seja tão elevada. O Ministério das Finanças anunciou que "mantém inalterado para o mês de agosto o desconto no ISP".

Redução da carga fiscal: 23 cêntimos por litro no gasóleo e 25 cêntimos por litro na gasolina

O Governo continua a apoiar todos os consumidores através de uma redução nos impostos sobre os combustíveis, mantendo medidas de mitigação do aumento dos preços. Nesse sentido, o desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), vai manter-se inalterado para o mês de agosto. De acordo com as informações, o desconto traduz-se num desconto de 13,2 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina.

Assim, a redução da carga fiscal passará a ser de 23 cêntimos por litro de gasóleo e de 25 cêntimos por litro de gasolina, durante o próximo mês. Em julho, os descontos foram de 25 cêntimos no gasóleo e 27 cêntimos na gasolina.

Em simultâneo, o Ministério das Finanças dá conta de que o descongelamento gradual da taxa de carbono vai continuar em agosto, atualizando a taxa em 2 cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina.

Em agosto vai manter-se também as medidas de apoio ao setor agrícola, que se traduzem numa redução de seis cêntimos por litro na tributação do gasóleo agrícola.