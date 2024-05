Fim das portagens nas ex-SCUT em discussão amanhã

Ainda não se sabe como será a votação final, mas o fim das portagens nas ex-SCUT poderá ficar decidido amanhã. Apesar de parecer uma boa medida para quem vive em territórios do interior e não só, os grupos parlamentares não estão alinhados.

Foi no final de setembro de 2023 que Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, anunciou, após o Conselho de Ministros, a redução nas portagens dos territórios do Interior e também na Via do Infante, no Algarve. A redução, que começou em janeiro, foi de cerca de 30% face aos preços em vigor no final de 2023 para veículos ligeiros e de 22,6% para transportes de mercadorias e de passageiros no período diurno.

Durante a campanha eleitoral muito se prometeu e agora o momento é de decidir. O fim das portagens em autoestradas ex-SCUT vai ser discutido já esta quinta-feira no parlamento.

De relembrar que estas autoestradas foram consideradas estradas sem custos para o utilizador (SCUT) até 2011, altura em que começaram a ser pagas pelos automobilistas.