PlayStation 5 já vendeu mais de 40 milhões de exemplares em todo o mundo

O mercado gaming é, de facto, um dos mais populares e rentáveis no mundo tecnológico, havendo constantes novidades e ofertas neste segmento. Existem também vários equipamentos diferentes disponíveis para os jogadores, mas ninguém argumenta contra a popularidade da consola da Sony. E as últimas informações revelam que a PlayStation 5 já vendeu mais de 40 milhões de exemplares.

Consola PlayStation 5 da Sony já vendeu mais de 40 milhões de unidades

A PlayStation é um nome que quase sempre se destaca quando o assunto são as consolas de videojogos e nem com o passar do tempo este equipamento perde popularidade, muito pelo contrário, pois as evidências mostram que há um interesse constante e crescente neste hardware.

Deste forma, tal como informa a agência Reuters, o grupo Sony revelou que já vendeu mais de 40 milhões de consolas PlayStation 5. A informação foi avançada pelo departamento de jogos da empresa japonesa nesta quinta-feira (27) ao citar a diminuição dos problemas na rede de fornecimento, um obstáculo que marcou o lançamento da PS5, condicionando assim de forma significativa a disponibilidade do produto no mercado, assim como a de outros equipamentos.

Segundo o que escreveu Jim Ryan, CEO da Sony Interactive, no site oficial da empresa, "demorou meses até que as redes de fornecimento normalizassem, para que pudéssemos ter o stock para acompanhar a procura". E acrescentou que "agora o fornecimento da PS5 está bem abastecido e estamos a ver essa procura reprimida finalmente a ser atendida".

Mas a empresa não quer ficar por aqui, sendo que o objetivo é, naturalmente, crescer em número de vendas. Desta forma, a Sony disse que espera vender 25 milhões de unidades da PlayStation 5 apenas neste ano de 2023. E caso se concretize esta meta, então será um montante recorde para qualquer equipamento da linha PlayStation.