GeForce RTX 4090 D para a China é apenas 5% mais lenta do que a versão original

Com as restrições pesadas que os Estados Unidos impuseram à China, algumas marcas têm desenvolvido equipamentos que cumpram os requisitos para os conseguirem vender no território asiático. Mas os testes recentes mostram que a placa gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 D, que pode ser vendida para a China, é apenas 5% mais lenta do que o modelo original.

Tal como aqui informámos, no final do ano de 2023 a Nvidia lançou uma versão modificada da sua placa gráfica topo de gama, designada GeForce RTX 4090 D, que foi desenhada e projetada para cumprir com as limitações de exportação impostas pelos Estados Unidos da América à China. Uma das preocupações do governo norte-americano é que o território asiático tenha em seu poder equipamentos potentes, especialmente aqueles que estão preparados para lidar com a Inteligência Artificial.

No entanto, os testes mais recentes mostram que o modelo adaptado não é assim tão diferente do modelo original da poderosa RTX 4090. Em concreto, parece que a GeForce RTX 4090 D é apenas 5% mais lenta do que a versão não adaptada.

Os testes de performance foram realizados pelo site chinês Expreview e põem à prova a GPU adaptada na execução de 16 jogos, entre eles Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, F1 22 e Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte.

Os resultados mostram então que, quando o recurso Ray Tracing está desativado, a RTX 4090 D apresenta um desempenho 5,5% inferior ao da RTX 4090. Já quando essa ferramenta está habilitada na placa gráfica, o modelo adaptado torna-se 5,8% mais lento do que a versão original.

Para além deste teste, a GPU foi ainda posta à prova em 7 benchmarks diferentes e os resultados não apontaram para diferenças muito significativas entre as duas versões da placa gráfica. Ao todo, houve uma queda de 6,7% em média, sendo que a diferença mais elevada foi de 8,7% e a menor foi de 4,6%.