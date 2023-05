Apple garante 90% de toda a produção de chips de 3 nm da TSMC

Para que marcas como a Apple consigam lançar equipamentos cada vez mais modernos a uma velocidade incrível, contam com a ajuda fundamental das fabricantes e dos seus mais avançados processos de fabrico. Como tal, a empresa da maçã já garantiu para si praticamente toda a capacidade de fornecimento dos chips de 3 nm da TSMC.

Apple domina quase toda a produção de 3 nm da TSMC

Não é novidade para ninguém que a Apple é a maior cliente da TSMC e já se previa que a empresa de Tim Cook fosse assegurar um fornecimento em quantidades significativas dos próximos chips produzidos na litografia de 3 nm. Mas as mais recentes informações indicam que realmente foi quase toda a produção que a Apple vai açambarcar.

Em concreto, os dados avançados por um relatório do Digitimes (via AppleInsider) indicam que a dona dos iPhones reservou 90% de todo o fabrico de chips do processo de 3 nm da primeira geração, designados como N3B, da gigante de Taiwan. Este fornecimento será destinado aos próximos modelos de iPhone, Mac e iPad com os chips A17 Bionic e Silicon M3.

O processo avançado de 3 nm da TSMC promete um aumento de 35% na eficiência energética e um incremento de até 15% no desempenho comparativamente ao chips de 4 nm, o qual se encontra no A16 Bionic e presente nos modelos iPhone 14 Pro e Pro Max.

É também esperado que os chips de 3 nanómetros sejam usados no chip M3 para novos Macs e iPads, podendo estes ser o MacBook Air atualizado de 13 polegadas e o novo iMac de 24 polegadas que deverá chegar no final deste ano de 2023.

Estima-se que cada wafer possa render cerca de 620 chips, com um tempo de ciclo de 4 meses. E este arranque de 3 nm é muito importante para a TSMC, especialmente porque este mercado enfrenta algumas dificuldades e ainda para mais a fabricante tem sede em Taiwan, país que está no meio do conflito entre os EUA e a China.