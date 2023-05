Apple lançou o iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5 e macOS 13.4 para todos

Tal como estava prometido, depois de uma segunda versão RC de alguns destes sistemas operativos, a Apple lança agora a versão final para todos os utilizadores. Há algumas coisas novas que já foram decalcadas ao longo de 4 versões beta e duas Release Candidate.

O que há de novo no iOS 16.5?

Esta atualização inclui várias seguintes melhorias e correções de erros. A saber:

Um novo papel de parede Celebração Pride para o ecrã bloqueado em honra da cultura e da comunidade LGBTQ+.

Resolução de um problema que podia fazer com que o Spotlight deixasse de responder.

Resolução de um problema que podia impedir o carregamento de conteúdo em Podcasts no CarPlay.

Resolução de um problema que podia provocar a reposição das definições de Tempo de ecrã ou impedir a respetiva sincronização em todos os dispositivos.

Incluído no iOS 16.5 vem uma variedade de correções de segurança importantes. Existem 39 vulnerabilidades abordadas na atualização mais recente do iOS e a Apple observa que três delas foram relatadas como exploradas ativamente.

Apple removeu algumas funcionalidades

Conforme vimos anteriormente, as várias versões beta do iOS 16.5 incluíam a adição de um novo comando Siri para iniciar e parar uma gravação do ecrã. A Apple removeu este recurso nas betas subsequentes do iOS 16.5 e não está incluído na versão final da atualização.

O iOS 16.5 será a última grande atualização pontual para o iOS 16 antes da WWDC em junho. É aqui que a Apple vai estrear o iOS 17 e lançar os primeiros betas para programadores.

Espera-se, no entanto, que a Apple continue lançando atualizações para o iOS 16 durante o verão e provavelmente junto com o iOS 17. Espera-se que o iOS 16.6 entre em testes beta em breve.

Apple lançou também a versão final do: