A Google tem mostrado que está a voltar a apostar na publicidade no YouTube, com novos anúncios. Sempre teve publicidade presente, mas agora toma medidas mais firmes para a sustentar. Do que foi revelado, e nas Smart TV, vai ter nova publicidade que não pode ser ignorada.

Ainda mais publicidade no YouTube

Com uma presença cada vez maior nas plataformas com ecrãs de maiores dimensões, o YouTube tem também adaptado-se a esta realidade. Quer explorar ao máximo o que qualquer TV oferece e, em especial, o espaço que esta oferece para apresentar publicidade.

Do que o Youtube revelou, vai ter um novo formato de anúncios que tem a duração de 30 segundos, a ser apresentado no lugar de 2 de 15 segundos. Outra particularidade deste tipo de anúncios é que não poderá ser ignorado e terá mesmo de ser visto na sua totalidade pelos utilizadores.

Este novo formato estará disponível no YouTube Select, uma lista de conteúdos que está entre os 5% mais vistos e envolventes no YouTube. Com 70% das impressões do YouTube Select a virem de Smart TV, esta torna-se ideal para a experiência descontraída de um anúncio mais longo, segundo revelou este serviço.

Anúncios especiais para as Smart TV

Além dos spots de 30 segundos, o YouTube está a introduzir anúncios quando os utilizadores colocam os vídeos em pausa, que começarão com um formato estático. Os que forem selecionados estarão disponíveis imediatamente, e o piloto para anúncios de pausa começará mais tarde, na transição de 2023 para 2024.

A Google e o YouTube vão também experimentar estes modelos e procurar inteirar-se do que os seus parceiros procuram. Depois disso e com informação processada e maturada, irá apresentar produtos definitivos, quer para quem coloca anúncios, quer para quem vê esta publicidade.

Esta não é certamente uma boa notícia para quem consome os vídeos do YouTube nas Smart TV. É uma área nobre e que assim fica recheada de tudo o que os utilizadores menos querem neste serviço, a publicidade. Ainda para mais porque estes anúncios não podem ser ignorados.