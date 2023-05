A forma que a Netflix encontrou para resolver parte dos seus problemas foi simples. Criou uma proposta com publicidade presente, na esperança de que esta se tornasse a escolha dos utilizadores. Agora, e segundo os seus resultados, esta está a ser um sucesso, com 5 milhões de utilizadores ativos mensais.

Um plano de sucesso da Netflix

O Netflix está a mudar e a criar propostas para os utilizadores dos seus serviços. A forma mais visível desta alteração é o seu plano que assenta em publicidade, que a empresa espera que traga de volta muitos utilizadores ou que leve a que os que partilham contas a mudarem as suas práticas.

Agora que estes planos estão há 6 meses no mercado, a Netflix resolveu mostrar os seus resultados. Do que revelou, este o seu plano com publicidade está a ser um sucesso, acumulando cada vez mais subscritores e utilizadores neste serviço de streaming.

Os sinais são promissores: a adesão ao nosso plano de anúncios é semelhante aos nossos planos sem anúncios comparáveis. Isso é crítico porque tudo começa e termina com os consumidores. É por isso que, apesar de toda a concorrência, a Netflix é o serviço de streaming mais popular atualmente. Para ser o único a assistir, você precisa de todos assistindo. E é isso que diferencia a Netflix

Serviço de streaming com publicidade

Os dados são claros e mostram que a sua base de utilizadores é já elevada, sem que, no entanto, tenham revelado números concretos em algumas áreas. O que se destaca são mesmo os 5 milhões de utilizadores ativos mensais, um valor naturalmente excelente para os 6 meses em que o plano de publicidade está disponível.

Tem cada vez mais utilizadores nesta proposta

Outra informação importante, e que mostra novamente a grande adesão a esta proposta foi a da escolha dos utilizadores no momento da subscrição. Aqui temos 25% dos utilizadores a escolherem o plano assente em publicidade.

Esta parece ter sido uma decisão que rendeu à Netflix um lote grande de novos utilizadores. Certamente que teve muito menor impacto do que a proposta feita em Portugal, que bloqueou as contas partilhadas e a possibilidade de criação de membros adicionais, com um custo de 3,99€.