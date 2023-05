Google está a tentar acabar com o bloqueio de publicidade no YouTube

A publicidade é uma das maiores fontes de rendimento da Google e em especial do YouTube. Este serviço de vídeo vive sobretudo das campanhas publicitárias, mas são estas que os utilizadores tentam a todo o custo “desligar”. A gigante das pesquisas ataca agora esses bloqueios à publicidade no YouTube.

Google quer acabar com o bloqueio de publicidade

Gerar receita no YouTube, seja para a Google ou para os criadores de conteúdos, depende sempre da publicidade. A partilha de receitas existe, mas muitos utilizadores preferem contornar esta forma de monetização, com recurso ao bloqueio de publicidade.

Estas ferramentas podem ter os dias contados, pelo menos segundo o que a Google já confirmou. A empresa está empenhada em acabar com o bloqueio de publicidade e já tem várias medidas em ação para testar as suas capacidades neste campo e em especial no YouTube.

Os utilizadores querem mais liberdade no YouTube

São já vários os relatos de utilizadores que recebem uma mensagem clara ao tentarem aceder ao YouTube com o bloqueio de publicidade ativo. Para além desta notificação, que impede o acesso ao vídeo, também o streaming fica afetado até estas ferramentas sejam desativadas pelo utilizador.

Para confirmar esta nova situação, um funcionário do YouTube confirmou no Reddit que, por agora, esta é apenas uma experiência. Nesta experiência, o YouTube está apenas a testar os bloqueadores de anúncios, não se sabendo como irá seguir após estes testes.

Os anúncios podem ser muito proveitosa para a Google

Esta parece ser uma medida que vai ao encontro das últimas posições da Google face à publicidade no YouTube. A empresa aumentou a presença destes anúncios nos vídeos apresentados e isso leva a que os utilizadores se queixem de forma mais ativa.

Por outro lado, ao ter presente ainda mais publicidade, a Google consegue ter aqui um fator ainda mais positivo. Muitos vão optar por subscrever o YouTube Premium, que remove toda a publicidade deste serviço, algo que muitos querem e que assim conseguem.