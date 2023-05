SpaceX e Vast têm planos para a primeira estação espacial comercial já em 2025

A corrida ao espaço está cada vez mais interessante e os voos comerciais são apenas uma das possibilidades que está a ser explorada. A SpaceX poderá fazer parte do projeto para colocar em órbita a primeira estação espacial comercial ao lado da empresa Vast já em 2025.

A corrida ao espaço não para

Os planos para a criação de uma estação espacial comercial não são novos. A Blue Origin de Jeff Bezos tem já também a mesma ideia ainda que não a conte lançar até à segunda metade da década. A Voyager, a Lockheed Martin e a Nanoracks têm planos conjuntos para que tal aconteça em 2027. Já a Axiom, tal como a Vast, gostaria de avançar com o lançamento de uma estação espacial comercial até ao final de 2025.

A Vast em parceria com a SpaceX tem como objetivo lançar a sua estação Haven-1 em agosto de 2025. Um foguete Falcon 9 levará a plataforma para a órbita baixa da Terra, com uma missão Vast-1 de acompanhamento com recurso ao Crew Dragon para levar quatro pessoas para Haven-1 por até 30 dias.

A Vast está já a aceitar reservas para tripulações com o objetivo de participar em trabalhos científicos ou filantrópicos. A empresa tem a opção de uma segunda missão tripulada da SpaceX.

A Haven-1 é relativamente pequena. Não é muito maior do que a cápsula da SpaceX e destina-se principalmente à ciência e à fabricação orbital em pequena escala para as quatro pessoas que alberga. Espera-se que a Haven-1 seja apenas um módulo numa estação maior, podendo vir a simular a gravidade da Lua.

A meta de 2025 é ambiciosa e pode levar a Vast a ultrapassar os rivais conhecidos na implantação de uma estação espacial privada, já mencionados.

Para os interessados, as reservas estão disponíveis aqui, sem que muitos pormenores sejam dados a quem se inscrever.