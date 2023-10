Portugal é um dos países mais descarbonizados da UE

O mundo vive um processo de descarbonização e Portugal tem sido um exemplo. O cabaz energético português integra uma percentagem bastante mais elevada de renováveis do que a média da UE.

Cabaz energético de Portugal integra 32% de energias renováveis

Portugal é dos países mais descarbonizados da União Europeia, estando no caminho certo para transformar todo o seu sistema energético e acelerar o desenvolvimento das energias renováveis, segundo revela o comunicado do Governo. A conclusão pertence à Comissão Europeia (CE) e está plasmada no relatório sobre o Estado da União na Energia.

Segundo os dados disponíveis recentemente, relativos a 2021, o cabaz energético português integra 32% de energias renováveis, quando a média da União Europeia é de apenas 19%. No cabaz da eletricidade, o avanço português nas energias renováveis é ainda maior: 65% contra 39% da média europeia.

A CE recorda ainda que, no ano passado, Portugal eliminou completamente o carvão do seu cabaz energético, tendo anunciado que pretende atingir o objetivo de 80% de eletricidade renovável antes do previsto, em 2026 e não em 2030.

