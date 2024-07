FBI diz ter “obtido acesso” ao telemóvel do atirador de Donald Trump

Na segunda-feira, o FBI disse ter "obtido acesso" ao telemóvel do autor do disparo contra Donald Trump, aquando de um comício.

Conforme avançado pela Reuters, o FBI revelou que obteve acesso ao telemóvel de Thomas Matthew Crooks, o suspeito do tiro contra o antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O departamento americano sublinhou que a sua investigação sobre o ocorrido, que está a ser tratado como uma tentativa de assassinato e potencial terrorismo doméstico, está ainda na sua fase inicial.

Os especialistas técnicos do FBI conseguiram aceder ao telefone de Thomas Matthew Crooks e continuam a analisar os seus dispositivos eletrónicos.

As buscas na residência e no veículo do suspeito estão concluídas.