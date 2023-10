SpaceX planeia enviar quase 150 foguetões para o espaço em 2024

A SpaceX, empresa espacial liderada por Elon Musk, planeia chegar a 100 lançamentos de foguetões até ao final de 2023 e quer aumentá-los em 50% até 2024, chegando quase aos 150 lançamentos num ano.

O objetivo da SpaceX para o próximo ano é de 144 voos, impulsionados principalmente pelos lançamentos de satélites Starlink. Para contextualizar, a SpaceX lançou 61 em 2022 e apenas 31 em 2021.

A SpaceX foi fundada na década de 2000, em que apenas eram lançados cerca de 60 foguetões por ano. Em 2022, o setor bateu todos os recordes com 180 lançamentos: 5 da Europa, 21 da Rússia, 62 da China, 76 dos Estados Unidos e 16 de outros países. Agora, a SpaceX planeia lançar (sozinha) 144 foguetões em 2024.

Objetivo absurdo da SpaceX

A empresa norte-americana coloca em órbita quase 10 vezes mais massa do que a sua concorrente mais próxima: toda a nação da China. De acordo com Elon Musk, a SpaceX lançou cerca de 80% da massa enviada para o espaço até 2023. A China está em segundo lugar, com 10%, e o resto do mundo vem logo atrás, com outros 10%.

Uma das razões pelas quais a SpaceX conseguiu aumentar tanto a sua taxa de lançamento é a recuperação e reutilização da primeira fase do foguetão Falcon 9. Nenhuma outra empresa de foguetões (exceto a Blue Origin com o New Shepard) conseguiu aterrar os seus foguetões após um voo - muito menos 17 vezes.

Originalmente concebidos para voar 10 vezes antes de uma grande revisão, o Falcon 9 está agora certificado para 20 voos, embora o recorde seja de 17. Além disso, a SpaceX demora cada vez menos tempo a voltar a lançá-los (com um recorde de 21 dias).

Para além da capacidade de reutilização dos foguetões, a superioridade numérica da empresa tem que ver com a Starlink. O serviço de Internet não é apenas o negócio mais importante estrategicamente da empresa, mas também o que representa 60% dos seus lançamentos.

Só uma nave espacial gigante capaz de voar várias vezes por dia, como Musk ambiciona, poderia colocar a SpaceX numa posição ainda mais vantajosa no setor.

