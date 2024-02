Noruega confirma que elétricos arrancam melhor em condições de frio do que os térmicos

Um serviço de assistência da Noruega confirmou que os carros elétricos arrancam melhor em condições de frio extremo do que os automóveis térmicos.

Os carros elétricos não perfazem uma maioria, globalmente. Contudo, na Noruega, o cenário é diferente, pois no ano passado o país conseguiu que estes modelos eletrificados representassem uns impressionantes 82,4% da quota de mercado.

Atualmente, a Noruega é o mercado com maior percentagem de carros elétricos, fruto de incentivos e ações que o país conduziu por vários anos. Em 2023, foram registados 104.590 veículos elétricos a bateria, bem como 10.169 híbridos plug-in, aumentando a quota para 90%.

O sucesso dos modelos eletrificados na Noruega contrasta com a crença generalizada de que os carros elétricos têm um desempenho pior em climas frios do que os modelos com motor de combustão interna.

Agora, em mais uma tentativa de desmenti-la, a empresa de assistência rodoviária Viking revelou que, de facto, os elétricos são menos problemáticos nestas condições.

Durante o mês de janeiro, a Viking atendeu cerca de 38.000 automobilistas, dos quais 8795 conduziam um veículo elétrico, ou seja, 23%. Recorde-se que os carros elétricos representam atualmente 24% dos carros nas estradas norueguesas.

No entanto, a proporção é diferente, se considerarmos os problemas de arranque: das 16.410 chamadas, apenas 2273 foram para carros elétricos, ou seja, 14%. Por outro lado, em 45% dos casos, o problema foi causado pela bateria de 12 volts. Houve também 289 pessoas que tiveram problemas ao desligar o cabo de carregamento e 309 que ficaram sem bateria.

Chegámos à conclusão de que o carro elétrico tem um desempenho significativamente melhor do que o carro térmico médio em termos de problemas de arranque a frio. Trata-se de uma conclusão surpreendente do ponto de vista da impressão geral.

Partilhou Svein Setrom, diretor de rede da Viking.