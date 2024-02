Conhece o jogo mais caro da história do Steam? Achavam que era branqueamento de capitais…

Já nos habituámos a ver jogos caros no Steam e a queixarmo-nos de alguns preços bastante exagerados. Mas o MEGAJUMP ultrapassou todos os limites. O jogo, criado pela Laptop gaming, apareceu na loja da Valve por uns impressionantes 505 mil dólares.

505 mil dólares num simples jogo de saltos

A verdade é que há uma razão para este exagerado valor: tratou-se de uma brincadeira do seu criador. Ele próprio descreveu a situação: "Descobri um exploit no novo motor de preços da Valve. Isto levou-me a aumentar o preço o mais alto possível, como uma brincadeira". Uma brincadeira que algumas empresas levaram suficientemente a sério para o contactar.

Recebi uma chamada de Tang Xiaolong, o lavador de dinheiro, o que foi uma experiência bastante stressante (quem me dera ter dinheiro suficiente para me preocupar em lavá-lo).

Explicou. O MEGAJUMP é totalmente gratuito no Steam há já algum tempo, pelo que ninguém terá de vender um rim para o obter.

O jogo já foi lançado há 2 anos e quero que a maioria das pessoas o experimente para subir nas tabelas de classificação de speedrunning dos mapas de contrarrelógio. Estou atualmente a criar o terceiro e último nível de desafio, mas não posso confirmar quando será lançado - entretanto, podem jogar os níveis de desafio existentes!

Disse o criador do jogo, em 2023.

O MEGAJUMP estará disponível gratuitamente até ao fim dos tempos (mais ou menos), embora não estejam excluídos DLCs ou microtransações de skins no futuro. Estamos a falar do primeiro jogo feito pelo seu criador, ao qual dedicou muito tempo com várias atualizações ao longo dos últimos anos.

A obra tornou-se um título de culto em certas comunidades e tudo se baseia num sistema de plataformas em que só podemos avançar através do salto. Um jogo bastante simples para o seu preço inicial...

