E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da chegada do novo Android 15, de avanços impressionantes no vídeo criado por IA, analisámos o EA SPORTS WRC, e muito mais.

A Realidade Virtual pode ser ainda estranhada por muitos, mas a verdade é que a tecnologia tem já um largo historial. Uma vez que o desenvolvimento continua a acontecer, a terapia por via de Realidade Virtual procura ajudar os veteranos de guerra.

Há empresas do setor dos transportes que, pela vontade de descarbonização, se associam ao hidrogénio, focando-se no seu desenvolvimento, no sentido de o tornar viável. Agora, a Airbus revelou estar mais perto dos voos movidos a hidrogénio, com o seu ZEROe a arrancar com sucesso.

Após o divórcio anunciado entre o WRC e a Kylotonn, foi a vez da EA Sports tomar conta do volante da série de jogos oficial do World Rally Championship. EA SPORTS WRC já está no mercado, faz algum tempo, mas ainda fomos a tempo de dar umas acelerações no jogo.

O Block'Fire, uma nova ferramenta de extinção de incêndios, promete mudar a forma como lidamos com os incêndios, oferecendo uma solução acessível e eficaz tanto para os profissionais como para os cidadãos.

A Renault está a acelerar a sua ofensiva no campo da eletrificação e, em mais um passo nesse sentido, abre as encomendas, em Portugal, do Rafale E-Tech full hybrid, o seu SUV coupé topo de gama.

A Xiaomi está a preparar mais um lote de novidades para a apresentação que acontecerá no final do mês. A chegada do Xiaomi 14 será uma realidade e já se tem avançado muito sobre este novo smartphone. Agora, surgiu mais uma informação relevante. Falamos do preço deste smartphone e mais algumas surpresas interessantes.

Pela primeira vez no mundo, uma criança de 13 anos conseguiu curar-se de um tumor cerebral mortal.

A Inteligência Artificial (IA), treinada por nós, é capaz de gerar coisas inacreditáveis, fazendo os utilizadores questionarem a veracidade dos conteúdos. Indo além do texto, a OpenAI, mãe do ChatGPT, lançou, agora, um modelo capaz de criar vídeos incrivelmente realistas com base em orientações escritas. Conheça o Sora!

Os astronautas que viajam para o espaço são, pela envergadura do processo, robustos, em termos de saúde. Contudo, há infortúnios imprevisíveis e a possibilidade de se magoarem ou ficarem doentes é real. Assim sendo, numa estreia, médicos na Terra simularam uma cirurgia no espaço, num passo importante no sentido de tratar pessoas fora do planeta.

Engenheiros da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, desenvolveram um chip inovador que, utilizando ondas de luz em vez de eletricidade, efetua os complexos cálculos matemáticos necessários para treinar a inteligência artificial (IA). Este chip tem o potencial de acelerar radicalmente a velocidade de processamento dos computadores, reduzindo simultaneamente o seu consumo de energia.

Com o Android 14 ainda a ser distribuído pelos fabricantes, a Google resolveu agora dar mais um passo rumo ao futuro com o Android 15. Revelou a primeira versão de testes deste sistema e quer começar já a revelar todas as suas novidades. Esta chegou de surpresa, mas, na verdade, já se falava desta novidade.

A BYD aposta numa oferta alargada de elétricos para chegar ao maior número de clientes. Dos baratos aos modelos de luxo, a marca chinesa está a pressionar de forma permanente o mercado automóvel. Desta vez a marca vai lançar oficialmente o seu novo supercarro elétrico Yangwang U9 no dia 25 de fevereiro. O novo supercarro elétrico pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos.

A alimentação não é estanque e a forma como as pessoas se alimentam variou ao longo dos séculos. Por ser uma evolução constante, cientistas alegam ter inventado um alimento híbrido, por via do cultivo de carne de vaca dentro de grãos de arroz.