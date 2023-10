Apple demite 5 funcionários na China por aceitarem subornos e por agressões sexuais

Por terem milhares de funcionários a seu cargo, as grandes empresas têm que estar preparadas para que nem tudo corra sempre bem ou como desejado. E, nesse sentido, recentemente a Apple demitiu 5 dos seus trabalhadores na China por estes aceitarem subornos e por cometerem agressões sexuais.

5 funcionários da Apple na China demitidos por subornos

Todos os dias existem despedimentos no setor tecnológico, mas quando falamos de nomes como a Apple, o assunto ganha um interesse especialmente superior dada a popularidade e importância da marca no mundo. E de acordo com as últimas informações, a empresa da maçã demitiu 5 dos seus funcionários das lojas na China por aceitarem subornos e também por cometerem agressão sexual.

Os detalhes indicam que os trabalhadores agora despedidos deixaram-se envolver em esquemas ao aceitarem subornos vindos de alguns estúdios de jogos e acabaram em bares com prostitutas. Supostamente alguns criadores e consultores de jogos chineses ofereceram refeições e estadias em bares noturnos a esses mesmos funcionários da Apple em troca de acesso aos jogos recomendados na App Store, conseguindo que os seus trabalhos fossem mais promovidos.

E um dos funcionários demitidos foi mesmo acusado de ter agredido sexualmente uma funcionária do estúdio MiHoYo, responsável pela criação do jogo Genshin Impact.

Naturalmente que estes comportamentos e ações violam por completo as regras da empresa liderada por Tim Cook. E, para além disso, ainda mancha a reputação de uma das marcas mais respeitadas no mundo tecnológico.

A Apple refere que os seus funcionários tinham autoridade para recomendarem aplicações e jogos de forma a estes obterem mais visitas, mas obviamente não podiam aceitar subornos nem cometer atos de agressão sexual. Não poderiam igualmente adicionar ou remover apps e jogos da App Store na China.