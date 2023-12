Roubo de trÃªs milhÃµes de euros de Bitcoins em Portugal…

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve seis homens e uma mulher, todos estrangeiros, pela presumível autoria, entre outros, dos crimes de roubo agravado e sequestro. Segundo a PJ, foram roubados três milhões de euros de Bitcoins.

Transferência de bitcoins para várias carteiras (digitais)...

Segundo revela a PJ, da investigação em curso resultou que, em setembro de 2020 e novembro de 2021, este grupo criminoso, com diferentes configurações, recorrendo a ações do tipo paramilitar, planeou cuidadosamente e levou cabo dois roubos na zona de Castelo Branco e Idanha-a-Nova, visando a apropriação de bitcoins, na posse de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal.

No ataque, os autores sequestraram cinco cidadãos que se encontravam a residir numa propriedade rural, obrigando um deles, sob ameaça de armas de fogo, a transferir dezenas de bitcoins, na altura com valor de mercado de cerca de três milhões de Euros, para várias carteiras. Quanto ao segundo ataque, no decurso do qual sequestraram cinco pessoas, não lograram concretizar a transferência, conforme planearam.

Esta investigação contou ainda com a colaboração da EUROPOL e do Departamento de Investigação Criminal de Guarda, participando na operação agora desencadeada elementos de outras unidades da Polícia Judiciária, nomeadamente da Unidade Nacional Contraterrorismo, da Diretoria do Sul e do Departamento de Investigação Criminal de Portimão.

No decurso das buscas realizadas nas zonas de Lisboa, Loulé, Portimão, Monsanto e Penamacor, resultou a apreensão, entre outros elementos probatórios, de equipamentos informáticos que se suspeita tenham sido utilizados para transacionar os bitcoins roubados.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 37 e os 52 anos, irão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.