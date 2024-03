Apple e Nvidia juntam-se para uma parceria improvável, mas muito interessante

Numa altura em que a Nvidia está altamente dedicada à Inteligência Artificial, surge uma nova parceria com a Apple. As duas gigantes tecnológicas vão unir-se para potencializarem os Vision Pro da empresa de Cupertino.

A Nvidia anunciou uma união de forças com a Apple durante o Nvidia GTC 2024 desta semana. A gigante do hardware vai integrar a sua plataforma Omniverse Cloud nos Apple Vision Pro, permitindo que os utilizadores interajam verdadeiramente com objetos e desenhem, por exemplo, diretamente através dos óculos.

A base do suporte é um conjunto de APIs da Omniverse Cloud, que podem transmitir ativos desta para os Vision Pro da Apple. No entanto, em vez de a Omniverse Cloud ser executada nos óculos, os utilizadores podem transmitir cenas criadas com o Universal Scene Description (OpenUSD) da plataforma para os Vision Pro e interagir com os objetos 3D de forma nativa.

Conforme demonstrado num vídeo, esta integração permite uma série de aplicabilidades, desde trocar as cores da pintura, ajustar acabamentos e até entrar num automóvel, utilizando a perceção espacial assegurada pelos Vision Pro.

Apesar de poder vir a ser interessante para os consumidores comuns, esta parceria terá grande impacto no mundo empresarial, pela utilidade que representa para os profissionais de um vasto leque de áreas.

Afinal, graças à sua Graphics Delivery Network (GDN), que já está a ser utilizada para transmitir aplicações 3D a partir da nuvem, a Nvidia conseguirá transmitir aplicações 3D interativas para os Vision Pro.

As potencialidades são várias e baseiam-se nas APIs da Omniverse Cloud. Aquando do anúncio da parceria com a Apple, a Nvidia revelou cinco novas APIs centradas no OpenUSD que podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto:

USD Render: suporte para renderizações ray-traced de dados OpenUSD;

USD Write: suporte para a modificação de dados OpenUSD;

USD Query: suporte para cenas interativas;

USD Notify: suporte para acompanhar as alterações do USD;

Omniverse Channel: permite aos utilizadores ligar ferramentas e projetos entre cenas.

Para já, a Omniverse Cloud nos Vision Pro foca-se em aplicações empresariais. Porém, muita coisa ainda deverá resultar desta parceria entre a Nvidia e a Apple.