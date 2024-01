Vendas de iPhones na China caem 30% só na primeira semana de 2024

O iPhone é um dos smartphones mais populares do mundo e também dos mais vendidos em grande parte dos países. Contudo, os dados recentes mostram que a venda de iPhones na China sofreu uma queda de 30% só na primeira semana deste ano de 2024.

iPhones vendem menos 30% na China na primeira semana de 2024

De acordo com as recentes notícias divulgadas pela Reuters, as vendas do iPhone da Apple caíram 30% na China só na primeira semana deste ano de 2024. As informações foram reveladas pelos analistas da empresa Jefferies e este panorama acaba por ser uma consequência das pesadas restrições do território chinês ao smartphone da maçã, que aconteceram devido às crescentes pressões competitivas por causa, em parte, dos bloqueios feitos à Huawei.

Para além disso, é referido que a queda nas vendas da Apple também foi o principal motivo para a queda nos envios de smartphones na China nos primeiros dias de 2024, segundo uma nota publicada pelos analistas no domingo (7). Por sua vez, outras marcas com o sistema operativo Android e a chinesa Huawei conseguiram um crescimento estável nesse mesmo período.

Segundo os analistas, nem mesmo os descontos agressivos por parte da Apple em vários modelos do iPhone nos principais mercados online chineses reverteram a situação de queda. Os detalhes mostram que, por exemplo, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max tiveram uma redução de preço de 16% na plataforma de comércio online Pinduoduo na primeira semana de 2024.

Esta queda de 30% representa uma diminuição de 3% numa comparação ano a ano e a uma diminuição de 0,4% na quota de mercado da Apple, segundo a empresa de análise Jefferies que adianta ainda que a marca da maçã vai continuar a enfrentar estas pressões ao longo deste ano.

A empresa explica que grande parte deste declínio deve-se então às pressões competitivas dos rivais chineses, especialmente da Huawei, uma vez que a marca da China lançou a sua nova linha Mate 60 no mês de agosto. Esta linha é vista como o 'renascer das cinzas' da Huawei depois do período bastante turbulento devido às sanções norte-americanas. Para além disso, no último trimestre de 2023, a participação da Huawei no mercado chinês de smartphones aumentou cerca de 6%.

Para já, nem a Apple nem a Huawei haviam respondido imediatamente aos pedidos de comentários solicitados pela Reuters.