A posição da Huawei no mercado dos smartphones mudou ao longo dos anos. As causas são por demais conhecidas e foram já debatidas demasiadas vezes. Agora, e mesmo neste cenário de incerteza, a Huawei volta a mostrar que está presente em força neste mercado. O seu Mate 60 Pro bateu a Apple e o seu iPhone 15 num dos principais mercados.

O Huawei Mate 60 Pro é o mais recente smartphone da marca chinesa. Esta continua a lançar as suas propostas, mesmo com as conhecidas limitações que tem em aceder a muito do hardware que necessita para criar as suas propostas para o mercado dos smartphones.

Ainda que limitado ao mercado chinês, esta proposta da Huawei mostra-se como um verdadeiro sucesso de vendas, em apenas seis semanas. Os dados mais recentes apontam para que até agora tenham sido enviadas para o mercado, ou seja, vendidas, 1,6 milhão de unidades.

Ainda mais interessante nestes números é a altura em que foram conseguidos. O Huawei Mate 60 Pro foi colocado à venda na mesma altura em que o iPhone 15 da Apple chegou também ao mercado, o que poderia significar problemas para a marca em termos de vendas.

Com estes valores, fica claro que a Huawei conseguiu desafiar a desaceleração do mercado de smartphones. Atingiu marca das 400.000 unidades no mesmo período de duas semanas que o iPhone 15 foi lançado na China. Este é um mercado particularmente importante para a Apple, onde tem um dos maiores volumes de vendas dos seus smartphones.

Esta pode ser uma das causas para o já conhecido abrandamento das vendas dos smartphones da Apple na China. Os dados mais recentes mostram que as vendas caíram 4,5% nos primeiros 17 dias em comparação com o lançamento do iPhone 14 no ano passado. Embora se possa entender que esta quebra não seja grande, neste mercado equivale a milhões de unidades vendidas nesse período.

Esta mudança da Huawei com o Mate 60 Pro é a prova de que a marca continua com uma vitalidade grande, como o mostra em outras áreas. Bater as vendas do iPhone 15 na China é algo que não está ao alcance de todas as marcas e revela também que o novo smartphone está num nível que consegue ultrapassar a proposta da Apple.