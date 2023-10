O CEO da Apple, Tim Cook, está na China a visitar as suas Apple Stores, parceiros fornecedores e leva na agenda encontros com funcionários do governo. Esta visita acontece num contexto de conflito entre os EUA e a China, além de haver relatos de que as vendas do iPhone 15 estão a ter um início mais lento do que as do iPhone 14. Cook já se reuniu com o ministro do comércio chinês, Wang Wentao, e discutiu um "desenvolvimento vantajoso para ambas as partes".

iPhone 15 precisa de estímulos para ter vendas ao nível do seu antecessor

Segundo alguns rumores o iPhone 15 está a ter um início de vendas mais lento que o iPhone 14. Isso poderá indicar que as vendas precisa de algum estímulo, principalmente nos grandes mercados que suportam os números da Apple. Segundo a Bloomberg, Cook encontrou-se com Wang em Pequim na quarta-feira passada.

Numa declaração do ministério chinês, as autoridades disseram que Cook e Wang "trocaram pontos de vista sobre o desenvolvimento da Apple na China" e discutiram as atuais tensões entre os Estados Unidos e a China.

Wang Wentao afirmou que a China promoverá firmemente uma abertura de alto nível, continuará a alargar o acesso ao mercado e está empenhada em criar um ambiente empresarial orientado para o mercado, legal e internacional. As empresas multinacionais, incluindo a Apple, são bem-vindas para partilhar os dividendos no mercado chinês e alcançar um desenvolvimento vantajoso para ambas as partes.

Segundo o comunicado do governo chinês, Cook elogiou os 30 anos de história da Apple na China e a necessidade de a China e os Estados Unidos manterem uma relação saudável.

Cook afirmou que a Apple aprecia as conquistas alcançadas em 30 anos de desenvolvimento na China, apoia os governos dos Estados Unidos e da China para reforçar a comunicação e o diálogo, manter e desenvolver relações económicas e comerciais bilaterais estáveis e criar um bom ambiente para a cooperação prática entre as duas empresas.

A visita de Cook à China surge no meio de relatos de que o iPhone 15 está a vender visivelmente pior do que o iPhone 14 até agora. A reunião segue-se também à decisão da China de proibir os funcionários públicos de utilizarem iPhones para fins profissionais, invocando preocupações de segurança.

A Apple também está a enfrentar uma maior concorrência no mercado chinês de smartphones devido ao lançamento bem-sucedido da nova linha de topo Mate 60 da Huawei.

Visita à Vision Pro

Também na China, Cook visitou um dos parceiros cada vez mais importantes da cadeia de fornecimento da Apple, a Luxshare. Numa publicação na sua conta Weibo, Cook elogiou a relação da Apple com a Luxshare ao longo da última década:

Temos uma parceria com a Luxshare-ICT há mais de uma década, e eles estão agora a fabricar alguns dos nossos produtos mais avançados, incluindo a linha de relógios Apple neutros em carbono e o iPhone 15 Pro Max. E tornar-se-ão neutros em termos de carbono na sua produção da Apple até 2030. Obrigado Grace e equipa por partilharem o nosso compromisso de proteger o planeta

Nomeadamente, a Luxshare será também o parceiro de montagem da Apple para os Vision Pro, que deverão estar à venda no início de 2024. A Apple também trabalha com a Luxshare nos AirPods e em determinados modelos de MacBook.